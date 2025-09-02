Više o BITBONDS

BITBONDS Logotip

BITBONDS Cijena (BITBONDS)

Neuvršten

1 BITBONDS u USD cijena uživo:

--
----
+3.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BITBONDS (BITBONDS)
BITBONDS (BITBONDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00003363
$ 0.00003363$ 0.00003363
24-satna najniža cijena
$ 0.00003547
$ 0.00003547$ 0.00003547
24-satna najviša cijena

$ 0.00003363
$ 0.00003363$ 0.00003363

$ 0.00003547
$ 0.00003547$ 0.00003547

$ 0.00022631
$ 0.00022631$ 0.00022631

$ 0.0000334
$ 0.0000334$ 0.0000334

+0.02%

+3.69%

+3.53%

+3.53%

BITBONDS (BITBONDS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003529. Tijekom protekla 24 sata, BITBONDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003363 i najviše cijene $ 0.00003547, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BITBONDS je $ 0.00022631, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000334.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BITBONDS se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +3.69% u posljednjih 24 sata i +3.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BITBONDS (BITBONDS)

$ 35.24K
$ 35.24K$ 35.24K

--
----

$ 35.24K
$ 35.24K$ 35.24K

996.94M
996.94M 996.94M

996,935,139.685676
996,935,139.685676 996,935,139.685676

Trenutačna tržišna kapitalizacija BITBONDS je $ 35.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BITBONDS je 996.94M, s ukupnom količinom od 996935139.685676. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.24K.

BITBONDS (BITBONDS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BITBONDS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BITBONDS u USD iznosila je $ -0.0000136283.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BITBONDS u USD iznosila je $ -0.0000222052.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BITBONDS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.69%
30 dana$ -0.0000136283-38.61%
60 dana$ -0.0000222052-62.92%
90 dana$ 0--

Što je BITBONDS (BITBONDS)

BitBonds: The Financial Supernova of 2025 "This could be a $2 trillion idea." - Forbes. Backed by Governments. Powered by Crypto. The first true bridge between Wall Street and Web3. 🔥 Endorsed by NYC Mayor at Bitcoin 2025 🔥 Unveiled by VanEck at BTC Reserve Summit 🔥 Adopted by giants like Russia’s Sberbank BitBonds fuse U.S. Treasuries with Bitcoin -Wall St meets Web3 in the $2T financial revolution of 2025. Led By VanEck & Mayor of NYC

Resurs BITBONDS (BITBONDS)

Službena web-stranica

BITBONDS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BITBONDS (BITBONDS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BITBONDS (BITBONDS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BITBONDS.

Provjerite BITBONDS predviđanje cijene sada!

BITBONDS u lokalnim valutama

BITBONDS (BITBONDS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BITBONDS (BITBONDS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BITBONDS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BITBONDS (BITBONDS)

Koliko BITBONDS (BITBONDS) vrijedi danas?
Cijena BITBONDS uživo u USD je 0.00003529 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BITBONDS u USD?
Trenutačna cijena BITBONDS u USD je $ 0.00003529. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BITBONDS?
Tržišna kapitalizacija za BITBONDS je $ 35.24K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BITBONDS?
Količina u optjecaju za BITBONDS je 996.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BITBONDS?
BITBONDS je postigao ATH cijenu od 0.00022631 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BITBONDS?
BITBONDS je vidio ATL cijenu od 0.0000334 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BITBONDS?
24-satni obujam trgovanja za BITBONDS je -- USD.
Hoće li BITBONDS još narasti ove godine?
BITBONDS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BITBONDS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
