BITBONDS (BITBONDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003363 $ 0.00003363 $ 0.00003363 24-satna najniža cijena $ 0.00003547 $ 0.00003547 $ 0.00003547 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003363$ 0.00003363 $ 0.00003363 24-satna najviša cijena $ 0.00003547$ 0.00003547 $ 0.00003547 Najviša cijena ikada $ 0.00022631$ 0.00022631 $ 0.00022631 Najniža cijena $ 0.0000334$ 0.0000334 $ 0.0000334 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +3.69% Promjena cijene (7D) +3.53% Promjena cijene (7D) +3.53%

BITBONDS (BITBONDS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003529. Tijekom protekla 24 sata, BITBONDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003363 i najviše cijene $ 0.00003547, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BITBONDS je $ 0.00022631, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000334.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BITBONDS se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +3.69% u posljednjih 24 sata i +3.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BITBONDS (BITBONDS)

Tržišna kapitalizacija $ 35.24K$ 35.24K $ 35.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.24K$ 35.24K $ 35.24K Količina u optjecaju 996.94M 996.94M 996.94M Ukupna količina 996,935,139.685676 996,935,139.685676 996,935,139.685676

Trenutačna tržišna kapitalizacija BITBONDS je $ 35.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BITBONDS je 996.94M, s ukupnom količinom od 996935139.685676. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.24K.