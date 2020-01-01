BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Informacije Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP Službena web stranica: https://www.basehoundbot.com Kupi $HOUND odmah!

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 104.04K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 936.01M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 111.16K Povijesni maksimum: $ 0.00192998 Povijesni minimum: $ 0.00003615 Trenutna cijena: $ 0.00011172 Saznajte više o cijeni BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $HOUND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $HOUND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $HOUND tokena, istražite $HOUND cijenu tokena uživo!

$HOUND Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $HOUND? Naša $HOUND stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $HOUND predviđanje cijene tokena odmah!

