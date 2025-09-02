BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00192998$ 0.00192998 $ 0.00192998 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.69% Promjena cijene (1D) +0.15% Promjena cijene (7D) +12.93% Promjena cijene (7D) +12.93%

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $HOUNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $HOUND je $ 0.00192998, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $HOUND se promijenio za -2.69% u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i +12.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Tržišna kapitalizacija $ 123.72K$ 123.72K $ 123.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.18K$ 132.18K $ 132.18K Količina u optjecaju 936.01M 936.01M 936.01M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BaseHoundBot by Virtuals je $ 123.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $HOUND je 936.01M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.18K.