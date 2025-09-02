Više o MONSTA

Based Monsta Logotip

Based Monsta Cijena (MONSTA)

Neuvršten

1 MONSTA u USD cijena uživo:

-2.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Based Monsta (MONSTA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:56:18 (UTC+8)

Based Monsta (MONSTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00005256
$ 0.00005256$ 0.00005256
24-satna najniža cijena
$ 0.00005609
$ 0.00005609$ 0.00005609
24-satna najviša cijena

$ 0.00005256
$ 0.00005256$ 0.00005256

$ 0.00005609
$ 0.00005609$ 0.00005609

$ 0.00013033
$ 0.00013033$ 0.00013033

$ 0.00002284
$ 0.00002284$ 0.00002284

-1.60%

-2.26%

-23.75%

-23.75%

Based Monsta (MONSTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005454. Tijekom protekla 24 sata, MONSTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005256 i najviše cijene $ 0.00005609, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONSTA je $ 0.00013033, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002284.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONSTA se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, -2.26% u posljednjih 24 sata i -23.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based Monsta (MONSTA)

$ 494.45K
$ 494.45K$ 494.45K

$ 525.28K
$ 525.28K$ 525.28K

9.07B
9.07B 9.07B

9,631,337,946.81329
9,631,337,946.81329 9,631,337,946.81329

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Monsta je $ 494.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONSTA je 9.07B, s ukupnom količinom od 9631337946.81329. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 525.28K.

Based Monsta (MONSTA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Based Monsta u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Based Monsta u USD iznosila je $ -0.0000078813.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Based Monsta u USD iznosila je $ +0.0000136783.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Based Monsta u USD iznosila je $ -0.00000711071584977308.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.26%
30 dana$ -0.0000078813-14.45%
60 dana$ +0.0000136783+25.08%
90 dana$ -0.00000711071584977308-11.53%

Što je Based Monsta (MONSTA)

A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!

Resurs Based Monsta (MONSTA)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Based Monsta Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Based Monsta (MONSTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Based Monsta (MONSTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Based Monsta.

Provjerite Based Monsta predviđanje cijene sada!

MONSTA u lokalnim valutama

Based Monsta (MONSTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Based Monsta (MONSTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MONSTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Based Monsta (MONSTA)

Koliko Based Monsta (MONSTA) vrijedi danas?
Cijena MONSTA uživo u USD je 0.00005454 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MONSTA u USD?
Trenutačna cijena MONSTA u USD je $ 0.00005454. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Based Monsta?
Tržišna kapitalizacija za MONSTA je $ 494.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MONSTA?
Količina u optjecaju za MONSTA je 9.07B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MONSTA?
MONSTA je postigao ATH cijenu od 0.00013033 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MONSTA?
MONSTA je vidio ATL cijenu od 0.00002284 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MONSTA?
24-satni obujam trgovanja za MONSTA je -- USD.
Hoće li MONSTA još narasti ove godine?
MONSTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MONSTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:56:18 (UTC+8)

