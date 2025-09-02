Based Monsta (MONSTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00005256 $ 0.00005256 $ 0.00005256 24-satna najniža cijena $ 0.00005609 $ 0.00005609 $ 0.00005609 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00005256$ 0.00005256 $ 0.00005256 24-satna najviša cijena $ 0.00005609$ 0.00005609 $ 0.00005609 Najviša cijena ikada $ 0.00013033$ 0.00013033 $ 0.00013033 Najniža cijena $ 0.00002284$ 0.00002284 $ 0.00002284 Promjena cijene (1H) -1.60% Promjena cijene (1D) -2.26% Promjena cijene (7D) -23.75% Promjena cijene (7D) -23.75%

Based Monsta (MONSTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005454. Tijekom protekla 24 sata, MONSTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005256 i najviše cijene $ 0.00005609, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONSTA je $ 0.00013033, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002284.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONSTA se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, -2.26% u posljednjih 24 sata i -23.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based Monsta (MONSTA)

Tržišna kapitalizacija $ 494.45K$ 494.45K $ 494.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 525.28K$ 525.28K $ 525.28K Količina u optjecaju 9.07B 9.07B 9.07B Ukupna količina 9,631,337,946.81329 9,631,337,946.81329 9,631,337,946.81329

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Monsta je $ 494.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONSTA je 9.07B, s ukupnom količinom od 9631337946.81329. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 525.28K.