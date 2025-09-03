Based Doge (BDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) -1.83% Promjena cijene (7D) -9.04% Promjena cijene (7D) -9.04%

Based Doge (BDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BDOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BDOGE se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -9.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based Doge (BDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 55.19K$ 55.19K $ 55.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.19K$ 55.19K $ 55.19K Količina u optjecaju 956.53M 956.53M 956.53M Ukupna količina 956,529,142.1997899 956,529,142.1997899 956,529,142.1997899

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Doge je $ 55.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BDOGE je 956.53M, s ukupnom količinom od 956529142.1997899. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.19K.