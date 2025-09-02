Više o BASE

Base Protocol Logotip

Base Protocol Cijena (BASE)

Neuvršten

1 BASE u USD cijena uživo:

$0.543782
$0.543782$0.543782
-3.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
USD
Grafikon aktualnih cijena Base Protocol (BASE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:13:07 (UTC+8)

Base Protocol (BASE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.184855
$ 0.184855$ 0.184855
24-satna najniža cijena
$ 0.730928
$ 0.730928$ 0.730928
24-satna najviša cijena

$ 0.184855
$ 0.184855$ 0.184855

$ 0.730928
$ 0.730928$ 0.730928

$ 35.25
$ 35.25$ 35.25

$ 0.177029
$ 0.177029$ 0.177029

+3.68%

-3.96%

-18.37%

-18.37%

Base Protocol (BASE) cijena u stvarnom vremenu je $0.543782. Tijekom protekla 24 sata, BASEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.184855 i najviše cijene $ 0.730928, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASE je $ 35.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.177029.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASE se promijenio za +3.68% u posljednjih sat vremena, -3.96% u posljednjih 24 sata i -18.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Base Protocol (BASE)

$ 261.39K
$ 261.39K$ 261.39K

--
----

$ 381.98K
$ 381.98K$ 381.98K

480.68K
480.68K 480.68K

702,441.82996731
702,441.82996731 702,441.82996731

Trenutačna tržišna kapitalizacija Base Protocol je $ 261.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BASE je 480.68K, s ukupnom količinom od 702441.82996731. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 381.98K.

Base Protocol (BASE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Base Protocol u USD iznosila je $ -0.0224508432631891.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Base Protocol u USD iznosila je $ +0.1402031499.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Base Protocol u USD iznosila je $ +0.3860859269.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Base Protocol u USD iznosila je $ +0.2381763721169665.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0224508432631891-3.96%
30 dana$ +0.1402031499+25.78%
60 dana$ +0.3860859269+71.00%
90 dana$ +0.2381763721169665+77.94%

Što je Base Protocol (BASE)

Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Base Protocol (BASE)

Službena web-stranica

Base Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Base Protocol (BASE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Base Protocol (BASE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Base Protocol.

Provjerite Base Protocol predviđanje cijene sada!

BASE u lokalnim valutama

Base Protocol (BASE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Base Protocol (BASE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BASE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Base Protocol (BASE)

Koliko Base Protocol (BASE) vrijedi danas?
Cijena BASE uživo u USD je 0.543782 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BASE u USD?
Trenutačna cijena BASE u USD je $ 0.543782. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Base Protocol?
Tržišna kapitalizacija za BASE je $ 261.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BASE?
Količina u optjecaju za BASE je 480.68K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BASE?
BASE je postigao ATH cijenu od 35.25 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BASE?
BASE je vidio ATL cijenu od 0.177029 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BASE?
24-satni obujam trgovanja za BASE je -- USD.
Hoće li BASE još narasti ove godine?
BASE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BASE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Base Protocol (BASE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

