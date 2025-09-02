Base Protocol (BASE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.184855 $ 0.184855 $ 0.184855 24-satna najniža cijena $ 0.730928 $ 0.730928 $ 0.730928 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.184855$ 0.184855 $ 0.184855 24-satna najviša cijena $ 0.730928$ 0.730928 $ 0.730928 Najviša cijena ikada $ 35.25$ 35.25 $ 35.25 Najniža cijena $ 0.177029$ 0.177029 $ 0.177029 Promjena cijene (1H) +3.68% Promjena cijene (1D) -3.96% Promjena cijene (7D) -18.37% Promjena cijene (7D) -18.37%

Base Protocol (BASE) cijena u stvarnom vremenu je $0.543782. Tijekom protekla 24 sata, BASEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.184855 i najviše cijene $ 0.730928, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASE je $ 35.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.177029.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASE se promijenio za +3.68% u posljednjih sat vremena, -3.96% u posljednjih 24 sata i -18.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Base Protocol (BASE)

Tržišna kapitalizacija $ 261.39K$ 261.39K $ 261.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 381.98K$ 381.98K $ 381.98K Količina u optjecaju 480.68K 480.68K 480.68K Ukupna količina 702,441.82996731 702,441.82996731 702,441.82996731

Trenutačna tržišna kapitalizacija Base Protocol je $ 261.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BASE je 480.68K, s ukupnom količinom od 702441.82996731. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 381.98K.