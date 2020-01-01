Base Protocol (BASE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Base Protocol (BASE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Base Protocol (BASE) Informacije Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80. Službena web stranica: https://www.baseprotocol.org/ Kupi BASE odmah!

Base Protocol (BASE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Base Protocol (BASE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 241.29K $ 241.29K $ 241.29K Ukupna količina: $ 702.44K $ 702.44K $ 702.44K Količina u optjecaju: $ 480.68K $ 480.68K $ 480.68K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 352.62K $ 352.62K $ 352.62K Povijesni maksimum: $ 35.25 $ 35.25 $ 35.25 Povijesni minimum: $ 0.177029 $ 0.177029 $ 0.177029 Trenutna cijena: $ 0.502639 $ 0.502639 $ 0.502639 Saznajte više o cijeni Base Protocol (BASE)

Base Protocol (BASE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Base Protocol (BASE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BASE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BASE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BASE tokena, istražite BASE cijenu tokena uživo!

