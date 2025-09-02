Avive (AVIVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.148655$ 0.148655 $ 0.148655 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -0.15% Promjena cijene (7D) -2.12% Promjena cijene (7D) -2.12%

Avive (AVIVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AVIVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVIVE je $ 0.148655, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVIVE se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i -2.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avive (AVIVE)

Tržišna kapitalizacija $ 177.67K$ 177.67K $ 177.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 572.23K$ 572.23K $ 572.23K Količina u optjecaju 2.97B 2.97B 2.97B Ukupna količina 9,560,759,190.252672 9,560,759,190.252672 9,560,759,190.252672

Trenutačna tržišna kapitalizacija Avive je $ 177.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVIVE je 2.97B, s ukupnom količinom od 9560759190.252672. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 572.23K.