Avive (AVIVE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Avive (AVIVE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Avive (AVIVE) Informacije Avive is the world's largest geosocial protocol, uniting millions of users from over 130 countries on Avive L2 with Proof of Networking consensus Službena web stranica: https://avive.world/ Kupi AVIVE odmah!

Avive (AVIVE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Avive (AVIVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 177.21K $ 177.21K $ 177.21K Ukupna količina: $ 9.56B $ 9.56B $ 9.56B Količina u optjecaju: $ 2.97B $ 2.97B $ 2.97B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 570.76K $ 570.76K $ 570.76K Povijesni maksimum: $ 0.148655 $ 0.148655 $ 0.148655 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Avive (AVIVE)

Avive (AVIVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Avive (AVIVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVIVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVIVE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVIVE tokena, istražite AVIVE cijenu tokena uživo!

AVIVE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AVIVE? Naša AVIVE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

