AVC (AVC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01045187$ 0.01045187 $ 0.01045187 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +5.31% Promjena cijene (1D) -0.22% Promjena cijene (7D) +14.94% Promjena cijene (7D) +14.94%

AVC (AVC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AVCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVC je $ 0.01045187, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVC se promijenio za +5.31% u posljednjih sat vremena, -0.22% u posljednjih 24 sata i +14.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AVC (AVC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Količina u optjecaju 3.50B 3.50B 3.50B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AVC je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVC je 3.50B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.16M.