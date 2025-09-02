Arcadia (AAA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.248991 24-satna najviša cijena $ 0.256076 Najviša cijena ikada $ 1.045 Najniža cijena $ 0.03513348 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.64% Promjena cijene (7D) -13.13%

Arcadia (AAA) cijena u stvarnom vremenu je $0.252946. Tijekom protekla 24 sata, AAAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.248991 i najviše cijene $ 0.256076, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AAA je $ 1.045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03513348.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AAA se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i -13.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arcadia (AAA)

Tržišna kapitalizacija $ 4.97M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.30M Količina u optjecaju 19.64M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arcadia je $ 4.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AAA je 19.64M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.30M.