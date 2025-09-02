Više o AAA

Arcadia Logotip

Arcadia Cijena (AAA)

Neuvršten

1 AAA u USD cijena uživo:

$0.252946
$0.252946$0.252946
-0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Arcadia (AAA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:03:13 (UTC+8)

Arcadia (AAA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.248991
$ 0.248991$ 0.248991
24-satna najniža cijena
$ 0.256076
$ 0.256076$ 0.256076
24-satna najviša cijena

$ 0.248991
$ 0.248991$ 0.248991

$ 0.256076
$ 0.256076$ 0.256076

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.03513348
$ 0.03513348$ 0.03513348

-0.03%

-0.64%

-13.13%

-13.13%

Arcadia (AAA) cijena u stvarnom vremenu je $0.252946. Tijekom protekla 24 sata, AAAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.248991 i najviše cijene $ 0.256076, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AAA je $ 1.045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03513348.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AAA se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i -13.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arcadia (AAA)

$ 4.97M
$ 4.97M$ 4.97M

--
----

$ 25.30M
$ 25.30M$ 25.30M

19.64M
19.64M 19.64M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arcadia je $ 4.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AAA je 19.64M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.30M.

Arcadia (AAA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Arcadia u USD iznosila je $ -0.0016437362065389.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Arcadia u USD iznosila je $ -0.0322942228.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Arcadia u USD iznosila je $ +0.1944544381.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Arcadia u USD iznosila je $ +0.202769953246794.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0016437362065389-0.64%
30 dana$ -0.0322942228-12.76%
60 dana$ +0.1944544381+76.88%
90 dana$ +0.202769953246794+404.12%

Što je Arcadia (AAA)

Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: - One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX. - Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding. - One-click sophisticated yield generating strategies. - Built-in margin for liquidity pairs of established assets. - An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.

Resurs Arcadia (AAA)

Službena web-stranica

Arcadia Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Arcadia (AAA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Arcadia (AAA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Arcadia.

Provjerite Arcadia predviđanje cijene sada!

AAA u lokalnim valutama

Arcadia (AAA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Arcadia (AAA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AAA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Arcadia (AAA)

Koliko Arcadia (AAA) vrijedi danas?
Cijena AAA uživo u USD je 0.252946 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AAA u USD?
Trenutačna cijena AAA u USD je $ 0.252946. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Arcadia?
Tržišna kapitalizacija za AAA je $ 4.97M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AAA?
Količina u optjecaju za AAA je 19.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AAA?
AAA je postigao ATH cijenu od 1.045 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AAA?
AAA je vidio ATL cijenu od 0.03513348 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AAA?
24-satni obujam trgovanja za AAA je -- USD.
Hoće li AAA još narasti ove godine?
AAA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AAA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
