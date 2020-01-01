Arcadia (AAA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arcadia (AAA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arcadia (AAA) Informacije Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.

Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.

One-click sophisticated yield generating strategies.

Built-in margin for liquidity pairs of established assets.

Službena web stranica: https://arcadia.finance

Arcadia (AAA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arcadia (AAA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.95M $ 4.95M $ 4.95M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.06M $ 25.06M $ 25.06M Povijesni maksimum: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Povijesni minimum: $ 0.03513348 $ 0.03513348 $ 0.03513348 Trenutna cijena: $ 0.249464 $ 0.249464 $ 0.249464 Saznajte više o cijeni Arcadia (AAA)

Arcadia (AAA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arcadia (AAA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AAA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AAA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AAA tokena, istražite AAA cijenu tokena uživo!

