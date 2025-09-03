Više o APES

APES Cijena (APES)

Neuvršten

1 APES u USD cijena uživo:

--
----
+0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena APES (APES)
APES (APES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04117938
$ 0.04117938$ 0.04117938

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

+0.68%

-5.29%

-5.29%

APES (APES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APES je $ 0.04117938, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APES se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +0.68% u posljednjih 24 sata i -5.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu APES (APES)

$ 44.03K
$ 44.03K$ 44.03K

--
----

$ 44.03K
$ 44.03K$ 44.03K

995.15M
995.15M 995.15M

995,164,107.898096
995,164,107.898096 995,164,107.898096

Trenutačna tržišna kapitalizacija APES je $ 44.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APES je 995.15M, s ukupnom količinom od 995164107.898096. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.03K.

APES (APES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz APES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz APES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz APES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz APES u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.68%
30 dana$ 0+19.83%
60 dana$ 0+5.04%
90 dana$ 0--

Što je APES (APES)

Just a funny APES – In APES Gang, team plays an exciting game, has fun, and shills the coin. As Dominic Toretto said, the most important thing is family. APES is more than family; This is APES GANG! Apes isn’t just a meme coin; it’s a unique utility token with its own farming game, staking pool, fan page where you can join the Gang as a knight, and much more in development. And, of course, an NFT collection with Utility! Join the APES GANG – shill the coin, play the game, have fun, and stake your tokens!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs APES (APES)

Službena web-stranica

APES Predviđanje cijene (USD)

Koliko će APES (APES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših APES (APES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za APES.

Provjerite APES predviđanje cijene sada!

APES u lokalnim valutama

APES (APES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike APES (APES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o APES (APES)

Koliko APES (APES) vrijedi danas?
Cijena APES uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APES u USD?
Trenutačna cijena APES u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija APES?
Tržišna kapitalizacija za APES je $ 44.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APES?
Količina u optjecaju za APES je 995.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APES?
APES je postigao ATH cijenu od 0.04117938 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APES?
APES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APES?
24-satni obujam trgovanja za APES je -- USD.
Hoće li APES još narasti ove godine?
APES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.