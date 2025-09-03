APES (APES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04117938$ 0.04117938 $ 0.04117938 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) +0.68% Promjena cijene (7D) -5.29% Promjena cijene (7D) -5.29%

APES (APES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APES je $ 0.04117938, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APES se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +0.68% u posljednjih 24 sata i -5.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu APES (APES)

Tržišna kapitalizacija $ 44.03K$ 44.03K $ 44.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.03K$ 44.03K $ 44.03K Količina u optjecaju 995.15M 995.15M 995.15M Ukupna količina 995,164,107.898096 995,164,107.898096 995,164,107.898096

Trenutačna tržišna kapitalizacija APES je $ 44.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APES je 995.15M, s ukupnom količinom od 995164107.898096. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.03K.