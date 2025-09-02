Andyman (ANDYMAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00372507$ 0.00372507 $ 0.00372507 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.48% Promjena cijene (1D) +5.11% Promjena cijene (7D) +3.71% Promjena cijene (7D) +3.71%

Andyman (ANDYMAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANDYMANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANDYMAN je $ 0.00372507, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANDYMAN se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, +5.11% u posljednjih 24 sata i +3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Andyman (ANDYMAN)

Tržišna kapitalizacija $ 504.94K$ 504.94K $ 504.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 504.94K$ 504.94K $ 504.94K Količina u optjecaju 963.47M 963.47M 963.47M Ukupna količina 963,473,302.2692025 963,473,302.2692025 963,473,302.2692025

Trenutačna tržišna kapitalizacija Andyman je $ 504.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANDYMAN je 963.47M, s ukupnom količinom od 963473302.2692025. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 504.94K.