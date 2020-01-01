Andyman (ANDYMAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Andyman (ANDYMAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Andyman (ANDYMAN) Informacije $ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making. Službena web stranica: https://andymancto.com Kupi ANDYMAN odmah!

Andyman (ANDYMAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Andyman (ANDYMAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 703.88K $ 703.88K $ 703.88K Ukupna količina: $ 963.47M $ 963.47M $ 963.47M Količina u optjecaju: $ 963.47M $ 963.47M $ 963.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 703.88K $ 703.88K $ 703.88K Povijesni maksimum: $ 0.00372507 $ 0.00372507 $ 0.00372507 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00072919 $ 0.00072919 $ 0.00072919 Saznajte više o cijeni Andyman (ANDYMAN)

Andyman (ANDYMAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Andyman (ANDYMAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANDYMAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANDYMAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANDYMAN tokena, istražite ANDYMAN cijenu tokena uživo!

