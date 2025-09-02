Ampleforth (AMPL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.2 24-satna najviša cijena $ 1.36 Najviša cijena ikada $ 4.07 Najniža cijena $ 0.155869 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) +10.18% Promjena cijene (7D) +12.76%

Ampleforth (AMPL) cijena u stvarnom vremenu je $1.35. Tijekom protekla 24 sata, AMPLtrgovalo je između najniže cijene $ 1.2 i najviše cijene $ 1.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMPL je $ 4.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.155869.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMPL se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +10.18% u posljednjih 24 sata i +12.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ampleforth (AMPL)

Tržišna kapitalizacija $ 24.51M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.38M Količina u optjecaju 18.11M Ukupna količina 19,489,832.47347501

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ampleforth je $ 24.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMPL je 18.11M, s ukupnom količinom od 19489832.47347501. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.38M.