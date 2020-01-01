Ampleforth (AMPL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ampleforth (AMPL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ampleforth (AMPL) Informacije Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin. Službena web stranica: https://www.ampleforth.org/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view Kupi AMPL odmah!

Ampleforth (AMPL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ampleforth (AMPL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.12M $ 24.12M $ 24.12M Ukupna količina: $ 20.57M $ 20.57M $ 20.57M Količina u optjecaju: $ 19.09M $ 19.09M $ 19.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.99M $ 25.99M $ 25.99M Povijesni maksimum: $ 4.07 $ 4.07 $ 4.07 Povijesni minimum: $ 0.155869 $ 0.155869 $ 0.155869 Trenutna cijena: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Saznajte više o cijeni Ampleforth (AMPL)

Ampleforth (AMPL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ampleforth (AMPL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AMPL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AMPL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AMPL tokena, istražite AMPL cijenu tokena uživo!

