Altered State Machine Cijena danas

Trenutačna cijena Altered State Machine (ASTO) danas je $ 0.00364128, s promjenom od 0.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASTO u USD je $ 0.00364128 po ASTO.

Altered State Machine trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,054,087, s količinom u optjecaju od 289.48M ASTO. Tijekom posljednja 24 sata, ASTO trgovao je između $ 0.00359475 (niska) i $ 0.00364176 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.890471, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00359419.

U kratkoročnim performansama, ASTO se kretao +0.75% u posljednjem satu i -3.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Altered State Machine (ASTO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.74M$ 6.74M $ 6.74M Količina u optjecaju 289.48M 289.48M 289.48M Ukupna količina 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Altered State Machine je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTO je 289.48M, s ukupnom količinom od 1852288699.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.74M.