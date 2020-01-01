AlgoTrade (ALGT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AlgoTrade (ALGT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AlgoTrade (ALGT) Informacije AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion. Službena web stranica: https://www.algotrade.biz/ Bijela knjiga: https://algo-trade.gitbook.io/docs

AlgoTrade (ALGT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AlgoTrade (ALGT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 391.55K Ukupna količina: $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 90.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 435.05K Povijesni maksimum: $ 0.01476287 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00435261

AlgoTrade (ALGT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AlgoTrade (ALGT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALGT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALGT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALGT tokena, istražite ALGT cijenu tokena uživo!

ALGT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALGT? Naša ALGT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALGT predviđanje cijene tokena odmah!

