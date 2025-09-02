AlgoTrade (ALGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00448415 24-satna najviša cijena $ 0.00482582 Najviša cijena ikada $ 0.01476287 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -4.09% Promjena cijene (1D) -7.32% Promjena cijene (7D) -7.17%

AlgoTrade (ALGT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0044586. Tijekom protekla 24 sata, ALGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00448415 i najviše cijene $ 0.00482582, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALGT je $ 0.01476287, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALGT se promijenio za -4.09% u posljednjih sat vremena, -7.32% u posljednjih 24 sata i -7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AlgoTrade (ALGT)

Tržišna kapitalizacija $ 403.57K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 448.42K Količina u optjecaju 90.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AlgoTrade je $ 403.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALGT je 90.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 448.42K.