AlgoTrade Cijena (ALGT)

1 ALGT u USD cijena uživo:

$0.0044586
$0.0044586$0.0044586
-7.30%1D
Grafikon aktualnih cijena AlgoTrade (ALGT)
AlgoTrade (ALGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-4.09%

-7.32%

-7.17%

-7.17%

AlgoTrade (ALGT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0044586. Tijekom protekla 24 sata, ALGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00448415 i najviše cijene $ 0.00482582, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALGT je $ 0.01476287, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALGT se promijenio za -4.09% u posljednjih sat vremena, -7.32% u posljednjih 24 sata i -7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AlgoTrade (ALGT)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija AlgoTrade je $ 403.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALGT je 90.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 448.42K.

AlgoTrade (ALGT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AlgoTrade u USD iznosila je $ -0.000352316908476058.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AlgoTrade u USD iznosila je $ +0.0000749704.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AlgoTrade u USD iznosila je $ +0.0009503202.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AlgoTrade u USD iznosila je $ +0.0014476471271370884.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000352316908476058-7.32%
30 dana$ +0.0000749704+1.68%
60 dana$ +0.0009503202+21.31%
90 dana$ +0.0014476471271370884+48.08%

Što je AlgoTrade (ALGT)

AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion.

AlgoTrade Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AlgoTrade (ALGT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AlgoTrade (ALGT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AlgoTrade.

Provjerite AlgoTrade predviđanje cijene sada!

ALGT u lokalnim valutama

AlgoTrade (ALGT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AlgoTrade (ALGT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALGT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AlgoTrade (ALGT)

Koliko AlgoTrade (ALGT) vrijedi danas?
Cijena ALGT uživo u USD je 0.0044586 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALGT u USD?
Trenutačna cijena ALGT u USD je $ 0.0044586. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AlgoTrade?
Tržišna kapitalizacija za ALGT je $ 403.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALGT?
Količina u optjecaju za ALGT je 90.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALGT?
ALGT je postigao ATH cijenu od 0.01476287 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALGT?
ALGT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALGT?
24-satni obujam trgovanja za ALGT je -- USD.
Hoće li ALGT još narasti ove godine?
ALGT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALGT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.