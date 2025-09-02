Agent Zero ($WSB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00487855 $ 0.00487855 $ 0.00487855 24-satna najniža cijena $ 0.00507336 $ 0.00507336 $ 0.00507336 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00487855$ 0.00487855 $ 0.00487855 24-satna najviša cijena $ 0.00507336$ 0.00507336 $ 0.00507336 Najviša cijena ikada $ 0.219728$ 0.219728 $ 0.219728 Najniža cijena $ 0.0031584$ 0.0031584 $ 0.0031584 Promjena cijene (1H) +1.77% Promjena cijene (1D) -1.44% Promjena cijene (7D) -1.54% Promjena cijene (7D) -1.54%

Agent Zero ($WSB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00499034. Tijekom protekla 24 sata, $WSBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00487855 i najviše cijene $ 0.00507336, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $WSB je $ 0.219728, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0031584.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $WSB se promijenio za +1.77% u posljednjih sat vremena, -1.44% u posljednjih 24 sata i -1.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent Zero ($WSB)

Tržišna kapitalizacija $ 105.04K$ 105.04K $ 105.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.04K$ 105.04K $ 105.04K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Zero je $ 105.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $WSB je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.04K.