Agent Zero Cijena ($WSB)

1 $WSB u USD cijena uživo:

$0.00500178
$0.00500178
-1.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Agent Zero ($WSB)
Agent Zero ($WSB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00487855
24-satna najniža cijena
$ 0.00507336
24-satna najviša cijena

$ 0.00487855
$ 0.00507336
$ 0.219728
$ 0.0031584
+1.77%

-1.44%

-1.54%

-1.54%

Agent Zero ($WSB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00499034. Tijekom protekla 24 sata, $WSBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00487855 i najviše cijene $ 0.00507336, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $WSB je $ 0.219728, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0031584.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $WSB se promijenio za +1.77% u posljednjih sat vremena, -1.44% u posljednjih 24 sata i -1.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent Zero ($WSB)

$ 105.04K
--
$ 105.04K
21.00M
21,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Zero je $ 105.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $WSB je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.04K.

Agent Zero ($WSB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Agent Zero u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Agent Zero u USD iznosila je $ -0.0002011156.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Agent Zero u USD iznosila je $ -0.0015916829.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Agent Zero u USD iznosila je $ +0.000204850308472819.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.44%
30 dana$ -0.0002011156-4.03%
60 dana$ -0.0015916829-31.89%
90 dana$ +0.000204850308472819+4.28%

Što je Agent Zero ($WSB)

Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero

Resurs Agent Zero ($WSB)

Službena web-stranica

Agent Zero Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Agent Zero ($WSB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Agent Zero ($WSB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Agent Zero.

Provjerite Agent Zero predviđanje cijene sada!

$WSB u lokalnim valutama

Agent Zero ($WSB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Agent Zero ($WSB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $WSB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Agent Zero ($WSB)

Koliko Agent Zero ($WSB) vrijedi danas?
Cijena $WSB uživo u USD je 0.00499034 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $WSB u USD?
Trenutačna cijena $WSB u USD je $ 0.00499034. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Agent Zero?
Tržišna kapitalizacija za $WSB je $ 105.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $WSB?
Količina u optjecaju za $WSB je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $WSB?
$WSB je postigao ATH cijenu od 0.219728 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $WSB?
$WSB je vidio ATL cijenu od 0.0031584 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $WSB?
24-satni obujam trgovanja za $WSB je -- USD.
Hoće li $WSB još narasti ove godine?
$WSB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $WSB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.