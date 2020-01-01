Agent Zero ($WSB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Agent Zero ($WSB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Agent Zero ($WSB) Informacije Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero Službena web stranica: https://www.zerotech.ai/ Kupi $WSB odmah!

Agent Zero ($WSB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Agent Zero ($WSB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 106.89K $ 106.89K $ 106.89K Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 106.89K $ 106.89K $ 106.89K Povijesni maksimum: $ 0.219728 $ 0.219728 $ 0.219728 Povijesni minimum: $ 0.0031584 $ 0.0031584 $ 0.0031584 Trenutna cijena: $ 0.00509007 $ 0.00509007 $ 0.00509007 Saznajte više o cijeni Agent Zero ($WSB)

Agent Zero ($WSB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Agent Zero ($WSB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $WSB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $WSB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $WSB tokena, istražite $WSB cijenu tokena uživo!

$WSB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $WSB? Naša $WSB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

