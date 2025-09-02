Više o AVM

AVM Informacije o cijeni

AVM Službena web stranica

AVM Tokenomija

AVM Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Agent Virtual Machine Logotip

Agent Virtual Machine Cijena (AVM)

Neuvršten

1 AVM u USD cijena uživo:

$0.179963
$0.179963$0.179963
-7.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Agent Virtual Machine (AVM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:53:28 (UTC+8)

Agent Virtual Machine (AVM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.170542
$ 0.170542$ 0.170542
24-satna najniža cijena
$ 0.195908
$ 0.195908$ 0.195908
24-satna najviša cijena

$ 0.170542
$ 0.170542$ 0.170542

$ 0.195908
$ 0.195908$ 0.195908

$ 0.402596
$ 0.402596$ 0.402596

$ 0.138857
$ 0.138857$ 0.138857

-0.54%

-7.01%

-15.49%

-15.49%

Agent Virtual Machine (AVM) cijena u stvarnom vremenu je $0.179978. Tijekom protekla 24 sata, AVMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.170542 i najviše cijene $ 0.195908, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVM je $ 0.402596, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.138857.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVM se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -7.01% u posljednjih 24 sata i -15.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent Virtual Machine (AVM)

$ 9.57M
$ 9.57M$ 9.57M

--
----

$ 18.00M
$ 18.00M$ 18.00M

53.15M
53.15M 53.15M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Virtual Machine je $ 9.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVM je 53.15M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.00M.

Agent Virtual Machine (AVM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Agent Virtual Machine u USD iznosila je $ -0.0135808030346055.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Agent Virtual Machine u USD iznosila je $ -0.0080732371.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Agent Virtual Machine u USD iznosila je $ -0.0450454337.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Agent Virtual Machine u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0135808030346055-7.01%
30 dana$ -0.0080732371-4.48%
60 dana$ -0.0450454337-25.02%
90 dana$ 0--

Što je Agent Virtual Machine (AVM)

VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Agent Virtual Machine (AVM)

Službena web-stranica

Agent Virtual Machine Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Agent Virtual Machine (AVM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Agent Virtual Machine (AVM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Agent Virtual Machine.

Provjerite Agent Virtual Machine predviđanje cijene sada!

AVM u lokalnim valutama

Agent Virtual Machine (AVM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Agent Virtual Machine (AVM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Agent Virtual Machine (AVM)

Koliko Agent Virtual Machine (AVM) vrijedi danas?
Cijena AVM uživo u USD je 0.179978 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVM u USD?
Trenutačna cijena AVM u USD je $ 0.179978. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Agent Virtual Machine?
Tržišna kapitalizacija za AVM je $ 9.57M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVM?
Količina u optjecaju za AVM je 53.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVM?
AVM je postigao ATH cijenu od 0.402596 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVM?
AVM je vidio ATL cijenu od 0.138857 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVM?
24-satni obujam trgovanja za AVM je -- USD.
Hoće li AVM još narasti ove godine?
AVM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:53:28 (UTC+8)

Agent Virtual Machine (AVM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.