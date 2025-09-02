Agent Virtual Machine (AVM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.170542 $ 0.170542 $ 0.170542 24-satna najniža cijena $ 0.195908 $ 0.195908 $ 0.195908 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.170542$ 0.170542 $ 0.170542 24-satna najviša cijena $ 0.195908$ 0.195908 $ 0.195908 Najviša cijena ikada $ 0.402596$ 0.402596 $ 0.402596 Najniža cijena $ 0.138857$ 0.138857 $ 0.138857 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) -7.01% Promjena cijene (7D) -15.49% Promjena cijene (7D) -15.49%

Agent Virtual Machine (AVM) cijena u stvarnom vremenu je $0.179978. Tijekom protekla 24 sata, AVMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.170542 i najviše cijene $ 0.195908, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVM je $ 0.402596, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.138857.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVM se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -7.01% u posljednjih 24 sata i -15.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent Virtual Machine (AVM)

Tržišna kapitalizacija $ 9.57M$ 9.57M $ 9.57M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.00M$ 18.00M $ 18.00M Količina u optjecaju 53.15M 53.15M 53.15M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Virtual Machine je $ 9.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVM je 53.15M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.00M.