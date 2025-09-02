Više o TED

TED Informacije o cijeni

TED Bijela knjiga

TED Službena web stranica

TED Tokenomija

TED Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Agent Ted Logotip

Agent Ted Cijena (TED)

Neuvršten

1 TED u USD cijena uživo:

$0.00503816
$0.00503816$0.00503816
-7.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Agent Ted (TED)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:00:53 (UTC+8)

Agent Ted (TED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00503587
$ 0.00503587$ 0.00503587
24-satna najniža cijena
$ 0.00552273
$ 0.00552273$ 0.00552273
24-satna najviša cijena

$ 0.00503587
$ 0.00503587$ 0.00503587

$ 0.00552273
$ 0.00552273$ 0.00552273

$ 0.050497
$ 0.050497$ 0.050497

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-7.84%

+29.75%

+29.75%

Agent Ted (TED) cijena u stvarnom vremenu je $0.00503624. Tijekom protekla 24 sata, TEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00503587 i najviše cijene $ 0.00552273, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TED je $ 0.050497, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TED se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -7.84% u posljednjih 24 sata i +29.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent Ted (TED)

$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M

--
----

$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Ted je $ 5.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TED je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.04M.

Agent Ted (TED) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Agent Ted u USD iznosila je $ -0.000428504845169745.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Agent Ted u USD iznosila je $ -0.0005121553.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Agent Ted u USD iznosila je $ -0.0013788036.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Agent Ted u USD iznosila je $ -0.014697336485285453.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000428504845169745-7.84%
30 dana$ -0.0005121553-10.16%
60 dana$ -0.0013788036-27.37%
90 dana$ -0.014697336485285453-74.47%

Što je Agent Ted (TED)

Agent Ted ("TED") represents a fundamental shift in the sports betting industry, fusing artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain transparency to build a trustless, automated, and data-driven ecosystem. Utilizing player-level data from SPORTS RADAR and a proprietary neural network infrastructure, TED programmatically analyzes, executes, and manages bets across multiple sports markets. TED’s mission is to democratize access to professional-grade betting strategies, eliminate bias, and align participant incentives through fully on-chain, automated financial systems. Historically, sports betting has been dominated by centralized sportsbooks that retain significant informational and strategic advantages over individual bettors. Over 90% of participants lose money in the long term due to human biases, lack of data access, and poor bankroll management. Bettors often rely on intuition, emotions, or recency bias, all of which degrade decision quality. TED aims to invert this dynamic by introducing an AI-native, automated betting system that programmatically manages every aspect of the betting lifecycle. By removing human error and replacing it with neural-network-driven intelligence, TED creates an environment where capital is deployed strategically and transparently, and outcomes are verifiable on-chain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Agent Ted Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Agent Ted (TED) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Agent Ted (TED) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Agent Ted.

Provjerite Agent Ted predviđanje cijene sada!

TED u lokalnim valutama

Agent Ted (TED) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Agent Ted (TED) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TED opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Agent Ted (TED)

Koliko Agent Ted (TED) vrijedi danas?
Cijena TED uživo u USD je 0.00503624 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TED u USD?
Trenutačna cijena TED u USD je $ 0.00503624. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Agent Ted?
Tržišna kapitalizacija za TED je $ 5.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TED?
Količina u optjecaju za TED je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TED?
TED je postigao ATH cijenu od 0.050497 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TED?
TED je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TED?
24-satni obujam trgovanja za TED je -- USD.
Hoće li TED još narasti ove godine?
TED mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TED predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:00:53 (UTC+8)

Agent Ted (TED) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.