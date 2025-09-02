Agent Ted (TED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00503587 24-satna najviša cijena $ 0.00552273 Najviša cijena ikada $ 0.050497 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -7.84% Promjena cijene (7D) +29.75%

Agent Ted (TED) cijena u stvarnom vremenu je $0.00503624. Tijekom protekla 24 sata, TEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00503587 i najviše cijene $ 0.00552273, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TED je $ 0.050497, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TED se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -7.84% u posljednjih 24 sata i +29.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent Ted (TED)

Tržišna kapitalizacija $ 5.04M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.04M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Ted je $ 5.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TED je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.04M.