Agent Daredevil Cijena danas

Trenutačna cijena Agent Daredevil (DARE) danas je $ 0.00023599, s promjenom od 2.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DARE u USD je $ 0.00023599 po DARE.

Agent Daredevil trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 125,696, s količinom u optjecaju od 530.00M DARE. Tijekom posljednja 24 sata, DARE trgovao je između $ 0.00021766 (niska) i $ 0.00025216 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00080996, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007769.

U kratkoročnim performansama, DARE se kretao -1.56% u posljednjem satu i -18.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Agent Daredevil (DARE)

Tržišna kapitalizacija $ 125.70K$ 125.70K $ 125.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 237.16K$ 237.16K $ 237.16K Količina u optjecaju 530.00M 530.00M 530.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Daredevil je $ 125.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DARE je 530.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.16K.