Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:20:38 (UTC+8)

ZIGCOIN (ZIG) Informacije o cijeni (USD)

ZIGCOIN (ZIG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.092938. Tijekom protekla 24 sata, ZIGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.091458 i najviše cijene $ 0.096708, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZIG je $ 0.2128548, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00431462744251162.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZIG se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i -9.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZIGCOIN (ZIG)

No.300

$ 130.94M
$ 130.94M$ 130.94M

$ 281.40K
$ 281.40K$ 281.40K

$ 181.60M
$ 181.60M$ 181.60M

1.41B
1.41B 1.41B

1,953,940,796
1,953,940,796 1,953,940,796

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

72.10%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZIGCOIN je $ 130.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 281.40K. Količina u optjecaju ZIG je 1.41B, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 181.60M.

ZIGCOIN (ZIG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ZIGCOIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0010527-1.11%
30 dana$ +0.003619+4.05%
60 dana$ +0.003006+3.34%
90 dana$ -0.001762-1.87%
ZIGCOIN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZIG od $ -0.0010527 (-1.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ZIGCOIN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.003619 (+4.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ZIGCOIN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZIG od $ +0.003006 (+3.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ZIGCOIN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001762 (-1.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ZIGCOIN (ZIG)?

Pogledajte ZIGCOIN stranicu Povijest cijena sada.

Što je ZIGCOIN (ZIG)

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

ZIGCOIN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ZIGCOIN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZIG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ZIGCOIN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ZIGCOIN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ZIGCOIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZIGCOIN (ZIG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZIGCOIN (ZIG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZIGCOIN.

Provjerite ZIGCOIN predviđanje cijene sada!

ZIGCOIN (ZIG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZIGCOIN (ZIG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZIG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ZIGCOIN (ZIG)

Tražiš kako kupiti ZIGCOIN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ZIGCOIN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ZIG u lokalnim valutama

ZIGCOIN Resurs

Za dublje razumijevanje ZIGCOIN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ZIGCOIN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZIGCOIN

Koliko ZIGCOIN (ZIG) vrijedi danas?
Cijena ZIG uživo u USD je 0.092938 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZIG u USD?
Trenutačna cijena ZIG u USD je $ 0.092938. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZIGCOIN?
Tržišna kapitalizacija za ZIG je $ 130.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZIG?
Količina u optjecaju za ZIG je 1.41B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZIG?
ZIG je postigao ATH cijenu od 0.2128548 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZIG?
ZIG je vidio ATL cijenu od 0.00431462744251162 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZIG?
24-satni obujam trgovanja za ZIG je $ 281.40K USD.
Hoće li ZIG još narasti ove godine?
ZIG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZIG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:20:38 (UTC+8)

ZIGCOIN (ZIG) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

