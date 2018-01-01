ZIGCOIN (ZIG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZIGCOIN (ZIG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZIGCOIN (ZIG) Informacije ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord. Službena web stranica: https://zigchain.com/ Bijela knjiga: https://docs.zigchain.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/26f12PmBk77wQV1TzLe8XKkNBvMFggbuypxdtMLzNLzz Kupi ZIG odmah!

ZIGCOIN (ZIG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZIGCOIN (ZIG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 138.43M $ 138.43M $ 138.43M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 191.98M $ 191.98M $ 191.98M Povijesni maksimum: $ 0.49999 $ 0.49999 $ 0.49999 Povijesni minimum: $ 0.00431462744251162 $ 0.00431462744251162 $ 0.00431462744251162 Trenutna cijena: $ 0.098254 $ 0.098254 $ 0.098254 Saznajte više o cijeni ZIGCOIN (ZIG)

Detaljna struktura tokena ZIGCOIN(ZIG) Detaljnije istražite kako se ZIG tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. ZIGChain’s token economics are structured around a modular Cosmos SDK-based architecture, with a focus on sustainable issuance, robust allocation, utility-driven incentives, and transparent locking/unlocking mechanisms. Below is a comprehensive breakdown based on available documentation and technical references. Issuance Mechanism Mint Module: ZIGChain uses the Cosmos SDK’s Mint module to regulate the issuance of ZIG tokens. This ensures a sustainable token economy through controlled inflation and supply management.

ZIGChain uses the Cosmos SDK’s Mint module to regulate the issuance of ZIG tokens. This ensures a sustainable token economy through controlled inflation and supply management. Proof-of-Stake (PoS): New tokens are issued as staking rewards to validators and delegators, incentivizing network security and participation. Allocation Mechanism The Distribution module manages the allocation of staking rewards and maintains a community pool for ecosystem development. While specific percentages for ZIGChain’s genesis allocation are not detailed in the available documentation, the Cosmos SDK standard typically includes allocations for: Validators and Delegators (staking rewards)

Community Pool (ecosystem development)

Team and Advisors

Early Backers/Investors

Foundation Custom Modules: Factory: Enables creation and management of custom tokens.

Enables creation and management of custom tokens. DEX: Supports on-chain swaps and liquidity pools.

Supports on-chain swaps and liquidity pools. Wealth Management Engine: Allows tokenization of investment strategies, distributing returns and risks among participants. Usage and Incentive Mechanism Staking: ZIG tokens are staked by validators and delegators to secure the network and earn rewards.

ZIG tokens are staked by validators and delegators to secure the network and earn rewards. Governance: Token holders can propose and vote on network changes, ensuring decentralized decision-making.

Token holders can propose and vote on network changes, ensuring decentralized decision-making. Transaction Fees: ZIG tokens are used to pay network transaction fees.

ZIG tokens are used to pay network transaction fees. Profit Sharing: The Wealth Management Engine enables users to participate in tokenized investment strategies, sharing in both profits and risks.

The Wealth Management Engine enables users to participate in tokenized investment strategies, sharing in both profits and risks. Ecosystem Participation: Custom tokens and DEX modules incentivize liquidity provision and protocol engagement. Locking Mechanism Staking Lock: Tokens staked by validators and delegators are locked for a period, securing the network and aligning incentives.

Tokens staked by validators and delegators are locked for a period, securing the network and aligning incentives. Slashing: Misconduct by validators (e.g., double-signing, downtime) results in slashing of locked tokens, enforcing network security.

Misconduct by validators (e.g., double-signing, downtime) results in slashing of locked tokens, enforcing network security. Vesting (Implied): While explicit vesting schedules are not detailed, Cosmos SDK-based projects typically implement vesting for team, advisors, and early backers to ensure long-term alignment. Unlocking Time Staking Unlock: Tokens become available for withdrawal after an unbonding period, as defined by network parameters.

Tokens become available for withdrawal after an unbonding period, as defined by network parameters. Vesting Unlock: Team and early backer allocations are usually subject to linear or cliff vesting, gradually unlocking over a multi-year period (standard in Cosmos SDK projects, but specific ZIGChain schedules are not detailed in the available documentation). Summary Table Mechanism Description Issuance Controlled by Mint module; PoS rewards for validators/delegators Allocation Staking rewards, community pool, team, backers, foundation, custom modules Usage/Incentives Staking, governance, transaction fees, profit sharing, DEX participation Locking Staking lock, slashing penalties, (implied) vesting for team/backers Unlocking Unbonding period for staked tokens, (implied) vesting unlock for team/backers Technical References ZIGChain Modules Documentation

Cosmos SDK - Modules Limitations No explicit allocation percentages, vesting schedules, or unlock timelines for ZIGChain were found in the available documentation. The above reflects the standard Cosmos SDK approach and ZIGChain’s documented modules and mechanisms.

for ZIGChain were found in the available documentation. The above reflects the standard Cosmos SDK approach and ZIGChain’s documented modules and mechanisms. For the most current and detailed tokenomics, consult the official ZIGChain documentation or governance proposals. In summary: ZIGChain’s token economics leverage Cosmos SDK modules for sustainable issuance, decentralized allocation, and robust incentive mechanisms, with security and governance at the core. The architecture supports both network security and ecosystem growth, though specific allocation and vesting details should be confirmed with official sources as they become available.

ZIGCOIN (ZIG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZIGCOIN (ZIG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZIG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZIG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZIG tokena, istražite ZIG cijenu tokena uživo!

