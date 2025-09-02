Više o YFII

Grafikon aktualnih cijena yfii finance (YFII)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:29:34 (UTC+8)

yfii finance (YFII) Informacije o cijeni (USD)

yfii finance (YFII) cijena u stvarnom vremenu je $ 72.98. Tijekom protekla 24 sata, YFIItrgovalo je između najniže cijene $ 70 i najviše cijene $ 75, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YFII je $ 9,385.41962911, dok je najniža cijena svih vremena $ 56.534854554921544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YFII se promijenio za -1.62% u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i -5.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu yfii finance (YFII)

Trenutačna tržišna kapitalizacija yfii finance je $ 2.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.63K. Količina u optjecaju YFII je 38.60K, s ukupnom količinom od 39375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.87M.

yfii finance (YFII) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena yfii finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.4036-0.54%
30 dana$ -22.35-23.45%
60 dana$ -0.25-0.35%
90 dana$ -64.89-47.07%
yfii finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u YFII od $ -0.4036 (-0.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

yfii finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -22.35 (-23.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

yfii finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u YFII od $ -0.25 (-0.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

yfii finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -64.89 (-47.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena yfii finance (YFII)?

Pogledajte yfii finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je yfii finance (YFII)

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

yfii finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje yfii finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti YFII dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o yfii finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje yfii finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

yfii finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će yfii finance (YFII) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših yfii finance (YFII) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za yfii finance.

Provjerite yfii finance predviđanje cijene sada!

yfii finance (YFII) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike yfii finance (YFII) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YFII opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti yfii finance (YFII)

Tražiš kako kupiti yfii finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti yfii finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

YFII u lokalnim valutama

yfii finance Resurs

Za dublje razumijevanje yfii finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena yfii finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o yfii finance

Koliko yfii finance (YFII) vrijedi danas?
Cijena YFII uživo u USD je 72.98 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YFII u USD?
Trenutačna cijena YFII u USD je $ 72.98. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija yfii finance?
Tržišna kapitalizacija za YFII je $ 2.82M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YFII?
Količina u optjecaju za YFII je 38.60K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YFII?
YFII je postigao ATH cijenu od 9,385.41962911 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YFII?
YFII je vidio ATL cijenu od 56.534854554921544 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YFII?
24-satni obujam trgovanja za YFII je $ 58.63K USD.
Hoće li YFII još narasti ove godine?
YFII mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YFII predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:29:34 (UTC+8)

yfii finance (YFII) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

