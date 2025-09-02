yfii finance (YFII) cijena u stvarnom vremenu je $ 72.98. Tijekom protekla 24 sata, YFIItrgovalo je između najniže cijene $ 70 i najviše cijene $ 75, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YFII je $ 9,385.41962911, dok je najniža cijena svih vremena $ 56.534854554921544.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YFII se promijenio za -1.62% u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i -5.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu yfii finance (YFII)
Trenutačna tržišna kapitalizacija yfii finance je $ 2.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.63K. Količina u optjecaju YFII je 38.60K, s ukupnom količinom od 39375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.87M.
yfii finance (YFII) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena yfii finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.4036
-0.54%
30 dana
$ -22.35
-23.45%
60 dana
$ -0.25
-0.35%
90 dana
$ -64.89
-47.07%
yfii finance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u YFII od $ -0.4036 (-0.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
yfii finance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -22.35 (-23.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
yfii finance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u YFII od $ -0.25 (-0.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
yfii finance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -64.89 (-47.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.
yfii finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje yfii finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti YFII dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o yfii finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje yfii finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
