yfii finance (YFII) Informacije Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. Službena web stranica: https://dfi.money/#/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83 Kupi YFII odmah!

yfii finance (YFII) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za yfii finance (YFII), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Ukupna količina: $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K Količina u optjecaju: $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Povijesni maksimum: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 Povijesni minimum: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 Trenutna cijena: $ 79.86 $ 79.86 $ 79.86 Saznajte više o cijeni yfii finance (YFII)

yfii finance (YFII) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike yfii finance (YFII) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YFII tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YFII tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YFII tokena, istražite YFII cijenu tokena uživo!

