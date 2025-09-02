Što je Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Verge ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti XVG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Verge na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Verge učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Verge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Verge (XVG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Verge (XVG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Verge.

Provjerite Verge predviđanje cijene sada!

Verge (XVG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Verge (XVG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XVG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Verge (XVG)

Tražiš kako kupiti Verge? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Verge na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XVG u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Verge Resurs

Za dublje razumijevanje Verge, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Verge Koliko Verge (XVG) vrijedi danas? Cijena XVG uživo u USD je 0.00533 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena XVG u USD? $ 0.00533 . Provjerite Trenutačna cijena XVG u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Verge? Tržišna kapitalizacija za XVG je $ 88.06M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za XVG? Količina u optjecaju za XVG je 16.52B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XVG? XVG je postigao ATH cijenu od 0.3005880117416382 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XVG? XVG je vidio ATL cijenu od 0.00000216713010559 USD . Koliki je obujam trgovanja za XVG? 24-satni obujam trgovanja za XVG je $ 1.54M USD . Hoće li XVG još narasti ove godine? XVG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XVG predviđanje cijene za detaljniju analizu.

