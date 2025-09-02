Više o XVG

Verge Cijena(XVG)

$0.005334
-2.03%1D
Verge (XVG)
Verge (XVG) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.005236
24-satna najniža cijena
$ 0.006075
24-satna najviša cijena

$ 0.005236
$ 0.006075
$ 0.3005880117416382
$ 0.00000216713010559
+0.58%

-2.03%

-7.93%

-7.93%

Verge (XVG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00533. Tijekom protekla 24 sata, XVG je trgovalo između najniže cijene $ 0.005236 i najviše cijene $ 0.006075, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XVG je $ 0.3005880117416382, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000216713010559.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XVG se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i -7.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Verge (XVG)

No.393

$ 88.06M
$ 1.54M
$ 88.06M
16.52B
16,521,951,235.741348
XVG

Trenutačna tržišna kapitalizacija Verge je $ 88.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.54M. Količina u optjecaju XVG je 16.52B, s ukupnom količinom od 16,521,951,235.741348. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.06M.

Verge (XVG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Verge za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00011052-2.03%
30 dana$ -0.000514-8.80%
60 dana$ -0.000073-1.36%
90 dana$ -0.001007-15.90%
Verge promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XVG od $ -0.00011052 (-2.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Verge 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000514 (-8.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Verge 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XVG od $ -0.000073 (-1.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Verge 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001007 (-15.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Verge (XVG)?

Pogledajte Verge stranicu Povijest cijena sada.

Što je Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Verge ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XVG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Verge na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Verge učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Verge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Verge (XVG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Verge (XVG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Verge.

Provjerite Verge predviđanje cijene sada!

Verge (XVG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Verge (XVG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XVG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Verge (XVG)

Tražiš kako kupiti Verge? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Verge na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XVG u lokalnim valutama

1 Verge(XVG) u VND
140.25895
1 Verge(XVG) u AUD
A$0.0081016
1 Verge(XVG) u GBP
0.0038909
1 Verge(XVG) u EUR
0.0045305
1 Verge(XVG) u USD
$0.00533
1 Verge(XVG) u MYR
RM0.0224926
1 Verge(XVG) u TRY
0.2193295
1 Verge(XVG) u JPY
¥0.78351
1 Verge(XVG) u ARS
ARS$7.3415953
1 Verge(XVG) u RUB
0.4294381
1 Verge(XVG) u INR
0.46904
1 Verge(XVG) u IDR
Rp87.3770352
1 Verge(XVG) u KRW
7.433751
1 Verge(XVG) u PHP
0.3044496
1 Verge(XVG) u EGP
￡E.0.2586649
1 Verge(XVG) u BRL
R$0.0289952
1 Verge(XVG) u CAD
C$0.0073021
1 Verge(XVG) u BDT
0.6477549
1 Verge(XVG) u NGN
8.1623087
1 Verge(XVG) u COP
$21.4055998
1 Verge(XVG) u ZAR
R.0.0938613
1 Verge(XVG) u UAH
0.2205021
1 Verge(XVG) u VES
Bs0.77818
1 Verge(XVG) u CLP
$5.1701
1 Verge(XVG) u PKR
Rs1.5103088
1 Verge(XVG) u KZT
2.8686593
1 Verge(XVG) u THB
฿0.1721057
1 Verge(XVG) u TWD
NT$0.1632579
1 Verge(XVG) u AED
د.إ0.0195611
1 Verge(XVG) u CHF
Fr0.004264
1 Verge(XVG) u HKD
HK$0.0415207
1 Verge(XVG) u AMD
֏2.0374458
1 Verge(XVG) u MAD
.د.م0.0478634
1 Verge(XVG) u MXN
$0.0994045
1 Verge(XVG) u SAR
ريال0.0199875
1 Verge(XVG) u PLN
0.0193479
1 Verge(XVG) u RON
лв0.0230789
1 Verge(XVG) u SEK
kr0.0500487
1 Verge(XVG) u BGN
лв0.0089011
1 Verge(XVG) u HUF
Ft1.7982354
1 Verge(XVG) u CZK
0.1111305
1 Verge(XVG) u KWD
د.ك0.00162565
1 Verge(XVG) u ILS
0.0178555
1 Verge(XVG) u AOA
Kz4.8586681
1 Verge(XVG) u BHD
.د.ب0.00200408
1 Verge(XVG) u BMD
$0.00533
1 Verge(XVG) u DKK
kr0.0339521
1 Verge(XVG) u HNL
L0.1394328
1 Verge(XVG) u MUR
0.244114
1 Verge(XVG) u NAD
$0.0935948
1 Verge(XVG) u NOK
kr0.0532467
1 Verge(XVG) u NZD
$0.0090077
1 Verge(XVG) u PAB
B/.0.00533
1 Verge(XVG) u PGK
K0.0225459
1 Verge(XVG) u QAR
ر.ق0.0194012
1 Verge(XVG) u RSD
дин.0.5333198

Verge Resurs

Za dublje razumijevanje Verge, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Verge web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Verge

Koliko Verge (XVG) vrijedi danas?
Cijena XVG uživo u USD je 0.00533 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XVG u USD?
Trenutačna cijena XVG u USD je $ 0.00533. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Verge?
Tržišna kapitalizacija za XVG je $ 88.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XVG?
Količina u optjecaju za XVG je 16.52B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XVG?
XVG je postigao ATH cijenu od 0.3005880117416382 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XVG?
XVG je vidio ATL cijenu od 0.00000216713010559 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XVG?
24-satni obujam trgovanja za XVG je $ 1.54M USD.
Hoće li XVG još narasti ove godine?
XVG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XVG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Verge (XVG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Trgujte XVG

$0.005334
-1.96%

