Verge (XVG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00533. Tijekom protekla 24 sata, XVGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005236 i najviše cijene $ 0.006075, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XVG je $ 0.3005880117416382, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000216713010559.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XVG se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i -7.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Verge (XVG)
No.393
$ 88.06M
$ 88.06M
$ 1.54M
$ 1.54M
$ 88.06M
$ 88.06M
16.52B
16.52B
16,521,951,235.741348
16,521,951,235.741348
XVG
Trenutačna tržišna kapitalizacija Verge je $ 88.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.54M. Količina u optjecaju XVG je 16.52B, s ukupnom količinom od 16521951235.741348. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.06M.
Verge (XVG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Verge za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00011052
-2.03%
30 dana
$ -0.000514
-8.80%
60 dana
$ -0.000073
-1.36%
90 dana
$ -0.001007
-15.90%
Verge promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XVG od $ -0.00011052 (-2.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Verge 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000514 (-8.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Verge 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XVG od $ -0.000073 (-1.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Verge 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001007 (-15.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.
Verge Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Verge (XVG)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.