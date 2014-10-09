Verge (XVG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Verge (XVG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Verge (XVG) Informacije The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Službena web stranica: http://vergecurrency.com/ Bijela knjiga: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Istraživač blokova: https://verge-blockchain.info/ Kupi XVG odmah!

Verge (XVG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Verge (XVG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 90.14M $ 90.14M $ 90.14M Ukupna količina: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B Količina u optjecaju: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 90.14M $ 90.14M $ 90.14M Povijesni maksimum: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Povijesni minimum: $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 Trenutna cijena: $ 0.005456 $ 0.005456 $ 0.005456 Saznajte više o cijeni Verge (XVG)

Verge (XVG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Verge (XVG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XVG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XVG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XVG tokena, istražite XVG cijenu tokena uživo!

Verge (XVG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XVG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XVG povijest cijena odmah!

XVG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XVG? Naša XVG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XVG predviđanje cijene tokena odmah!

