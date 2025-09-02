Više o XTZ

Tezos Logotip

Tezos Cijena(XTZ)

Grafikon aktualnih cijena Tezos (XTZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:28:52 (UTC+8)

Tezos (XTZ) Informacije o cijeni (USD)

Tezos (XTZ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.7114. Tijekom protekla 24 sata, XTZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.692 i najviše cijene $ 0.7428, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTZ je $ 9.175448161770554, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.314631309952.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTZ se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, +0.85% u posljednjih 24 sata i -9.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tezos (XTZ)

No.93

$ 751.29M
$ 751.29M$ 751.29M

$ 937.21K
$ 937.21K$ 937.21K

$ 765.56M
$ 765.56M$ 765.56M

1.06B
1.06B 1.06B

--
----

1,076,136,536.767433
1,076,136,536.767433 1,076,136,536.767433

0.02%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.47
$ 0.47$ 0.47

XTZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tezos je $ 751.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 937.21K. Količina u optjecaju XTZ je 1.06B, s ukupnom količinom od 1076136536.767433. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 765.56M.

Tezos (XTZ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Tezos za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.005991+0.85%
30 dana$ -0.0289-3.91%
60 dana$ +0.1619+29.46%
90 dana$ +0.1214+20.57%
Tezos promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XTZ od $ +0.005991 (+0.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Tezos 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0289 (-3.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Tezos 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XTZ od $ +0.1619 (+29.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Tezos 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1214 (+20.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Tezos (XTZ)?

Pogledajte Tezos stranicu Povijest cijena sada.

Što je Tezos (XTZ)

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Tezos dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Tezos ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XTZ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Tezos na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Tezos učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Tezos Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tezos (XTZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tezos (XTZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tezos.

Provjerite Tezos predviđanje cijene sada!

Tezos (XTZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tezos (XTZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XTZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Tezos (XTZ)

Tražiš kako kupiti Tezos? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Tezos na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Tezos Resurs

Za dublje razumijevanje Tezos, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Tezos web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tezos

Koliko Tezos (XTZ) vrijedi danas?
Cijena XTZ uživo u USD je 0.7114 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XTZ u USD?
Trenutačna cijena XTZ u USD je $ 0.7114. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tezos?
Tržišna kapitalizacija za XTZ je $ 751.29M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XTZ?
Količina u optjecaju za XTZ je 1.06B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XTZ?
XTZ je postigao ATH cijenu od 9.175448161770554 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XTZ?
XTZ je vidio ATL cijenu od 0.314631309952 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XTZ?
24-satni obujam trgovanja za XTZ je $ 937.21K USD.
Hoće li XTZ još narasti ove godine?
XTZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XTZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:28:52 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

