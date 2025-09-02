Više o XRPC

Xrp Classic Logotip

Xrp Classic Cijena(XRPC)

1 XRPC u USD cijena uživo:

+5.18%1D
Grafikon aktualnih cijena Xrp Classic (XRPC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:38:49 (UTC+8)

Xrp Classic (XRPC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

0.00%

+5.18%

-7.87%

-7.87%

Xrp Classic (XRPC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0009574. Tijekom protekla 24 sata, XRPCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0008528 i najviše cijene $ 0.00109, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XRPC je $ 0.008002395959442863, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000264305997304428.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XRPC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +5.18% u posljednjih 24 sata i -7.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xrp Classic (XRPC)

No.5147

0.00%

XRP

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xrp Classic je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.78K. Količina u optjecaju XRPC je 0.00, s ukupnom količinom od 666666666. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 638.27K.

Xrp Classic (XRPC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Xrp Classic za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000047151+5.18%
30 dana$ -0.0000362-3.65%
60 dana$ -0.0000525-5.20%
90 dana$ -0.0001249-11.55%
Xrp Classic promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XRPC od $ +0.000047151 (+5.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Xrp Classic 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000362 (-3.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Xrp Classic 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XRPC od $ -0.0000525 (-5.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Xrp Classic 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001249 (-11.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Xrp Classic (XRPC)?

Pogledajte Xrp Classic stranicu Povijest cijena sada.

Što je Xrp Classic (XRPC)

Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it.

Xrp Classic dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Xrp Classic ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XRPC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Xrp Classic na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Xrp Classic učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Xrp Classic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Xrp Classic (XRPC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Xrp Classic (XRPC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Xrp Classic.

Provjerite Xrp Classic predviđanje cijene sada!

Xrp Classic (XRPC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Xrp Classic (XRPC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XRPC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Xrp Classic (XRPC)

Tražiš kako kupiti Xrp Classic? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Xrp Classic na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak.

XRPC u lokalnim valutama

Xrp Classic Resurs

Za dublje razumijevanje Xrp Classic, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Xrp Classic web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Xrp Classic

Koliko Xrp Classic (XRPC) vrijedi danas?
Cijena XRPC uživo u USD je 0.0009574 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XRPC u USD?
Trenutačna cijena XRPC u USD je $ 0.0009574. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Xrp Classic?
Tržišna kapitalizacija za XRPC je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XRPC?
Količina u optjecaju za XRPC je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XRPC?
XRPC je postigao ATH cijenu od 0.008002395959442863 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XRPC?
XRPC je vidio ATL cijenu od 0.000264305997304428 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XRPC?
24-satni obujam trgovanja za XRPC je $ 5.78K USD.
Hoće li XRPC još narasti ove godine?
XRPC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XRPC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Xrp Classic (XRPC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

