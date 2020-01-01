Xrp Classic (XRPC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Xrp Classic (XRPC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Xrp Classic (XRPC) Informacije Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it. Službena web stranica: https://www.xrpclassic.com/ Bijela knjiga: https://docs.xrpclassic.com/ Istraživač blokova: https://xrpscan.com/account/rHTZAic4QVErSS2AMbPJUe3zdUJPgWzXJe Kupi XRPC odmah!

Xrp Classic (XRPC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Xrp Classic (XRPC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 666.67M $ 666.67M $ 666.67M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 604.67K $ 604.67K $ 604.67K Povijesni maksimum: $ 0.0084983 $ 0.0084983 $ 0.0084983 Povijesni minimum: $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 Trenutna cijena: $ 0.000907 $ 0.000907 $ 0.000907 Saznajte više o cijeni Xrp Classic (XRPC)

Xrp Classic (XRPC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Xrp Classic (XRPC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XRPC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XRPC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XRPC tokena, istražite XRPC cijenu tokena uživo!

