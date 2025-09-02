Više o XEN

XEN Informacije o cijeni

XEN Bijela knjiga

XEN Službena web stranica

XEN Tokenomija

XEN Prognoza cijena

XEN Povijest

Vodič za kupnju XEN

Konverter XEN u fiducijarnu valutu

XEN Spot trgovanje

XEN USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

XEN Crypto Logotip

XEN Crypto Cijena(XEN)

1 XEN u USD cijena uživo:

$0.00000002708
$0.00000002708$0.00000002708
-0.87%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena XEN Crypto (XEN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:08:00 (UTC+8)

XEN Crypto (XEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000002608
$ 0.00000002608$ 0.00000002608
24-satna najniža cijena
$ 0.00000002916
$ 0.00000002916$ 0.00000002916
24-satna najviša cijena

$ 0.00000002608
$ 0.00000002608$ 0.00000002608

$ 0.00000002916
$ 0.00000002916$ 0.00000002916

$ 0.006014481736735829
$ 0.006014481736735829$ 0.006014481736735829

$ 0.000000021108767917
$ 0.000000021108767917$ 0.000000021108767917

+0.14%

-0.86%

-10.30%

-10.30%

XEN Crypto (XEN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000002711. Tijekom protekla 24 sata, XENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000002608 i najviše cijene $ 0.00000002916, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XEN je $ 0.006014481736735829, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000021108767917.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XEN se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -10.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XEN Crypto (XEN)

No.3671

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 91.78K
$ 91.78K$ 91.78K

$ 6.05M
$ 6.05M$ 6.05M

0.00
0.00 0.00

223,020,092,029,623
223,020,092,029,623 223,020,092,029,623

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija XEN Crypto je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 91.78K. Količina u optjecaju XEN je 0.00, s ukupnom količinom od 223020092029623. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.05M.

XEN Crypto (XEN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena XEN Crypto za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000002377-0.86%
30 dana$ -0.00000000394-12.69%
60 dana$ -0.0000000016-5.58%
90 dana$ -0.00000001943-41.75%
XEN Crypto promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XEN od $ -0.0000000002377 (-0.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

XEN Crypto 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000000394 (-12.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

XEN Crypto 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XEN od $ -0.0000000016 (-5.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

XEN Crypto 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000001943 (-41.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XEN Crypto (XEN)?

Pogledajte XEN Crypto stranicu Povijest cijena sada.

Što je XEN Crypto (XEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

XEN Crypto dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XEN Crypto ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XEN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o XEN Crypto na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XEN Crypto učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

XEN Crypto Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XEN Crypto (XEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XEN Crypto (XEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XEN Crypto.

Provjerite XEN Crypto predviđanje cijene sada!

XEN Crypto (XEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XEN Crypto (XEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XEN Crypto (XEN)

Tražiš kako kupiti XEN Crypto? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti XEN Crypto na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XEN u lokalnim valutama

1 XEN Crypto(XEN) u VND
0.00071339965
1 XEN Crypto(XEN) u AUD
A$0.0000000412072
1 XEN Crypto(XEN) u GBP
0.0000000197903
1 XEN Crypto(XEN) u EUR
0.0000000230435
1 XEN Crypto(XEN) u USD
$0.00000002711
1 XEN Crypto(XEN) u MYR
RM0.0000001144042
1 XEN Crypto(XEN) u TRY
0.0000011153054
1 XEN Crypto(XEN) u JPY
¥0.00000398517
1 XEN Crypto(XEN) u ARS
ARS$0.0000373415851
1 XEN Crypto(XEN) u RUB
0.0000021842527
1 XEN Crypto(XEN) u INR
0.00000238568
1 XEN Crypto(XEN) u IDR
Rp0.0004444261584
1 XEN Crypto(XEN) u KRW
0.000037810317
1 XEN Crypto(XEN) u PHP
0.0000015485232
1 XEN Crypto(XEN) u EGP
￡E.0.0000013156483
1 XEN Crypto(XEN) u BRL
R$0.0000001474784
1 XEN Crypto(XEN) u CAD
C$0.0000000371407
1 XEN Crypto(XEN) u BDT
0.0000032946783
1 XEN Crypto(XEN) u NGN
0.0000415159829
1 XEN Crypto(XEN) u COP
$0.0001088753866
1 XEN Crypto(XEN) u ZAR
R.0.0000004774071
1 XEN Crypto(XEN) u UAH
0.0000011215407
1 XEN Crypto(XEN) u VES
Bs0.00000395806
1 XEN Crypto(XEN) u CLP
$0.0000262967
1 XEN Crypto(XEN) u PKR
Rs0.0000076818896
1 XEN Crypto(XEN) u KZT
0.0000145908731
1 XEN Crypto(XEN) u THB
฿0.000000875653
1 XEN Crypto(XEN) u TWD
NT$0.0000008303793
1 XEN Crypto(XEN) u AED
د.إ0.0000000994937
1 XEN Crypto(XEN) u CHF
Fr0.000000021688
1 XEN Crypto(XEN) u HKD
HK$0.0000002111869
1 XEN Crypto(XEN) u AMD
֏0.0000103630686
1 XEN Crypto(XEN) u MAD
.د.م0.0000002434478
1 XEN Crypto(XEN) u MXN
$0.0000005056015
1 XEN Crypto(XEN) u SAR
ريال0.0000001016625
1 XEN Crypto(XEN) u PLN
0.0000000984093
1 XEN Crypto(XEN) u RON
лв0.0000001173863
1 XEN Crypto(XEN) u SEK
kr0.0000002545629
1 XEN Crypto(XEN) u BGN
лв0.0000000452737
1 XEN Crypto(XEN) u HUF
Ft0.0000091463718
1 XEN Crypto(XEN) u CZK
0.0000005652435
1 XEN Crypto(XEN) u KWD
د.ك0.00000000826855
1 XEN Crypto(XEN) u ILS
0.0000000908185
1 XEN Crypto(XEN) u AOA
Kz0.0000247126627
1 XEN Crypto(XEN) u BHD
.د.ب0.00000001019336
1 XEN Crypto(XEN) u BMD
$0.00000002711
1 XEN Crypto(XEN) u DKK
kr0.0000001726907
1 XEN Crypto(XEN) u HNL
L0.0000007091976
1 XEN Crypto(XEN) u MUR
0.000001241638
1 XEN Crypto(XEN) u NAD
$0.0000004760516
1 XEN Crypto(XEN) u NOK
kr0.0000002708289
1 XEN Crypto(XEN) u NZD
$0.0000000458159
1 XEN Crypto(XEN) u PAB
B/.0.00000002711
1 XEN Crypto(XEN) u PGK
K0.0000001146753
1 XEN Crypto(XEN) u QAR
ر.ق0.0000000986804
1 XEN Crypto(XEN) u RSD
дин.0.0000027126266

XEN Crypto Resurs

Za dublje razumijevanje XEN Crypto, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena XEN Crypto web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XEN Crypto

Koliko XEN Crypto (XEN) vrijedi danas?
Cijena XEN uživo u USD je 0.00000002711 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XEN u USD?
Trenutačna cijena XEN u USD je $ 0.00000002711. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XEN Crypto?
Tržišna kapitalizacija za XEN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XEN?
Količina u optjecaju za XEN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XEN?
XEN je postigao ATH cijenu od 0.006014481736735829 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XEN?
XEN je vidio ATL cijenu od 0.000000021108767917 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XEN?
24-satni obujam trgovanja za XEN je $ 91.78K USD.
Hoće li XEN još narasti ove godine?
XEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:08:00 (UTC+8)

XEN Crypto (XEN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine