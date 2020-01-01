XEN Crypto (XEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XEN Crypto (XEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XEN Crypto (XEN) Informacije XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange. Službena web stranica: https://xen.network/mainnet Bijela knjiga: https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x06450dEe7FD2Fb8E39061434BAbCFC05599a6Fb8 Kupi XEN odmah!

XEN Crypto (XEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XEN Crypto (XEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 223.09T $ 223.09T $ 223.09T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.20M $ 6.20M $ 6.20M Povijesni maksimum: $ 0.01819 $ 0.01819 $ 0.01819 Povijesni minimum: $ 0.000000021108767917 $ 0.000000021108767917 $ 0.000000021108767917 Trenutna cijena: $ 0.0000000278 $ 0.0000000278 $ 0.0000000278 Saznajte više o cijeni XEN Crypto (XEN)

XEN Crypto (XEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XEN Crypto (XEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XEN tokena, istražite XEN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XEN Jeste li zainteresirani za dodavanje XEN Crypto (XEN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XEN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati XEN na MEXC-u odmah!

XEN Crypto (XEN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XEN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XEN povijest cijena odmah!

XEN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XEN? Naša XEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XEN predviđanje cijene tokena odmah!

