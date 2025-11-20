X Empire Cijena danas

Trenutačna cijena X Empire (XEMPIRE) danas je $ 0.00002618, s promjenom od 2.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XEMPIRE u USD je $ 0.00002618 po XEMPIRE.

X Empire trenutačno je na #804 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18.06M, s količinom u optjecaju od 690.00B XEMPIRE. Tijekom posljednja 24 sata, XEMPIRE trgovao je između $ 0.00002508 (niska) i $ 0.00002649 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000579987908814942, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000025148227278327.

U kratkoročnim performansama, XEMPIRE se kretao -0.50% u posljednjem satu i -12.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.72K.

Informacije o tržištu X Empire (XEMPIRE)

Poredak No.804 Tržišna kapitalizacija $ 18.06M$ 18.06M $ 18.06M Obujam (24 sata) $ 55.72K$ 55.72K $ 55.72K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.06M$ 18.06M $ 18.06M Količina u optjecaju 690.00B 690.00B 690.00B Maksimalna količina 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Ukupna količina 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain TONCOIN

