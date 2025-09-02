Više o XDB

XDB CHAIN Logotip

XDB CHAIN Cijena(XDB)

1 XDB u USD cijena uživo:

$0.0006115
-7.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena XDB CHAIN (XDB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:37:36 (UTC+8)

XDB CHAIN (XDB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0005842
24-satna najniža cijena
$ 0.0006754
24-satna najviša cijena

$ 0.0005842
$ 0.0006754
$ 1.0288635012534548
$ 0.000213677202181352
+0.67%

-7.12%

-21.83%

-21.83%

XDB CHAIN (XDB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0006115. Tijekom protekla 24 sata, XDBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0005842 i najviše cijene $ 0.0006754, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XDB je $ 1.0288635012534548, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000213677202181352.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XDB se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, -7.12% u posljednjih 24 sata i -21.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XDB CHAIN (XDB)

No.1116

$ 10.52M
$ 49.61K
$ 11.60M
17.20B
18,974,370,019.97
XDB

Trenutačna tržišna kapitalizacija XDB CHAIN je $ 10.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 49.61K. Količina u optjecaju XDB je 17.20B, s ukupnom količinom od 18974370019.97. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.60M.

XDB CHAIN (XDB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena XDB CHAIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000046876-7.12%
30 dana$ +0.0001184+24.01%
60 dana$ -0.0000865-12.40%
90 dana$ +0.0002333+61.68%
XDB CHAIN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XDB od $ -0.000046876 (-7.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

XDB CHAIN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0001184 (+24.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

XDB CHAIN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XDB od $ -0.0000865 (-12.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

XDB CHAIN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0002333 (+61.68%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XDB CHAIN (XDB)?

Pogledajte XDB CHAIN stranicu Povijest cijena sada.

Što je XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XDB CHAIN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XDB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o XDB CHAIN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XDB CHAIN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

XDB CHAIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XDB CHAIN (XDB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XDB CHAIN (XDB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XDB CHAIN.

Provjerite XDB CHAIN predviđanje cijene sada!

XDB CHAIN (XDB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XDB CHAIN (XDB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XDB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XDB CHAIN (XDB)

Tražiš kako kupiti XDB CHAIN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti XDB CHAIN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XDB u lokalnim valutama

1 XDB CHAIN(XDB) u VND
16.0916225
1 XDB CHAIN(XDB) u AUD
A$0.00092948
1 XDB CHAIN(XDB) u GBP
0.000446395
1 XDB CHAIN(XDB) u EUR
0.000519775
1 XDB CHAIN(XDB) u USD
$0.0006115
1 XDB CHAIN(XDB) u MYR
RM0.00258053
1 XDB CHAIN(XDB) u TRY
0.02515711
1 XDB CHAIN(XDB) u JPY
¥0.0898905
1 XDB CHAIN(XDB) u ARS
ARS$0.842286215
1 XDB CHAIN(XDB) u RUB
0.049268555
1 XDB CHAIN(XDB) u INR
0.05389761
1 XDB CHAIN(XDB) u IDR
Rp10.02458856
1 XDB CHAIN(XDB) u KRW
0.85048643
1 XDB CHAIN(XDB) u PHP
0.03499003
1 XDB CHAIN(XDB) u EGP
￡E.0.029676095
1 XDB CHAIN(XDB) u BRL
R$0.003320445
1 XDB CHAIN(XDB) u CAD
C$0.000837755
1 XDB CHAIN(XDB) u BDT
0.074450125
1 XDB CHAIN(XDB) u NGN
0.93788201
1 XDB CHAIN(XDB) u COP
$2.465720875
1 XDB CHAIN(XDB) u ZAR
R.0.010768515
1 XDB CHAIN(XDB) u UAH
0.025346675
1 XDB CHAIN(XDB) u VES
Bs0.089279
1 XDB CHAIN(XDB) u CLP
$0.591932
1 XDB CHAIN(XDB) u PKR
Rs0.17356816
1 XDB CHAIN(XDB) u KZT
0.329824755
1 XDB CHAIN(XDB) u THB
฿0.019733105
1 XDB CHAIN(XDB) u TWD
NT$0.01873636
1 XDB CHAIN(XDB) u AED
د.إ0.002244205
1 XDB CHAIN(XDB) u CHF
Fr0.0004892
1 XDB CHAIN(XDB) u HKD
HK$0.004763585
1 XDB CHAIN(XDB) u AMD
֏0.233929325
1 XDB CHAIN(XDB) u MAD
.د.م0.0055035
1 XDB CHAIN(XDB) u MXN
$0.01141059
1 XDB CHAIN(XDB) u SAR
ريال0.002293125
1 XDB CHAIN(XDB) u PLN
0.00222586
1 XDB CHAIN(XDB) u RON
лв0.002647795
1 XDB CHAIN(XDB) u SEK
kr0.005754215
1 XDB CHAIN(XDB) u BGN
лв0.001021205
1 XDB CHAIN(XDB) u HUF
Ft0.206656425
1 XDB CHAIN(XDB) u CZK
0.01276812
1 XDB CHAIN(XDB) u KWD
د.ك0.0001865075
1 XDB CHAIN(XDB) u ILS
0.002048525
1 XDB CHAIN(XDB) u AOA
Kz0.557425055
1 XDB CHAIN(XDB) u BHD
.د.ب0.0002305355
1 XDB CHAIN(XDB) u BMD
$0.0006115
1 XDB CHAIN(XDB) u DKK
kr0.00390137
1 XDB CHAIN(XDB) u HNL
L0.016027415
1 XDB CHAIN(XDB) u MUR
0.0280067
1 XDB CHAIN(XDB) u NAD
$0.0107624
1 XDB CHAIN(XDB) u NOK
kr0.006115
1 XDB CHAIN(XDB) u NZD
$0.001033435
1 XDB CHAIN(XDB) u PAB
B/.0.0006115
1 XDB CHAIN(XDB) u PGK
K0.002586645
1 XDB CHAIN(XDB) u QAR
ر.ق0.002231975
1 XDB CHAIN(XDB) u RSD
дин.0.061266185

XDB CHAIN Resurs

Za dublje razumijevanje XDB CHAIN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena XDB CHAIN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XDB CHAIN

Koliko XDB CHAIN (XDB) vrijedi danas?
Cijena XDB uživo u USD je 0.0006115 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XDB u USD?
Trenutačna cijena XDB u USD je $ 0.0006115. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XDB CHAIN?
Tržišna kapitalizacija za XDB je $ 10.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XDB?
Količina u optjecaju za XDB je 17.20B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XDB?
XDB je postigao ATH cijenu od 1.0288635012534548 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XDB?
XDB je vidio ATL cijenu od 0.000213677202181352 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XDB?
24-satni obujam trgovanja za XDB je $ 49.61K USD.
Hoće li XDB još narasti ove godine?
XDB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XDB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.0006115
