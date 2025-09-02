Što je XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN (XDB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XDB CHAIN (XDB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XDB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XDB CHAIN Koliko XDB CHAIN (XDB) vrijedi danas? Cijena XDB uživo u USD je 0.0006115 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena XDB u USD? $ 0.0006115 . Provjerite Trenutačna cijena XDB u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija XDB CHAIN? Tržišna kapitalizacija za XDB je $ 10.52M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za XDB? Količina u optjecaju za XDB je 17.20B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XDB? XDB je postigao ATH cijenu od 1.0288635012534548 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XDB? XDB je vidio ATL cijenu od 0.000213677202181352 USD . Koliki je obujam trgovanja za XDB? 24-satni obujam trgovanja za XDB je $ 49.61K USD . Hoće li XDB još narasti ove godine? XDB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XDB predviđanje cijene za detaljniju analizu.

XDB CHAIN (XDB) Važna ažuriranja industrije

