XDB CHAIN (XDB) Informacije XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands Službena web stranica: http://www.xdbchain.com Bijela knjiga: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.xdbchain.com Kupi XDB odmah!

XDB CHAIN (XDB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XDB CHAIN (XDB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.27M $ 12.27M $ 12.27M Ukupna količina: $ 18.97B $ 18.97B $ 18.97B Količina u optjecaju: $ 17.20B $ 17.20B $ 17.20B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.54M $ 13.54M $ 13.54M Povijesni maksimum: $ 0.002445 $ 0.002445 $ 0.002445 Povijesni minimum: $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 Trenutna cijena: $ 0.0007137 $ 0.0007137 $ 0.0007137 Saznajte više o cijeni XDB CHAIN (XDB)

XDB CHAIN (XDB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XDB CHAIN (XDB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XDB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XDB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XDB tokena, istražite XDB cijenu tokena uživo!

XDB CHAIN (XDB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XDB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XDB povijest cijena odmah!

XDB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XDB? Naša XDB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XDB predviđanje cijene tokena odmah!

