Što je Banana (BANANAS31)

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

Banana dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Banana ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti BANANAS31 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Banana na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Banana učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Banana Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Banana (BANANAS31) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Banana (BANANAS31) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Banana.

Provjerite Banana predviđanje cijene sada!

Banana (BANANAS31) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Banana (BANANAS31) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BANANAS31 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Banana (BANANAS31)

Tražiš kako kupiti Banana? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Banana na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BANANAS31 u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Banana Resurs

Za dublje razumijevanje Banana, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Banana Koliko Banana (BANANAS31) vrijedi danas? Cijena BANANAS31 uživo u USD je 0.006612 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BANANAS31 u USD? $ 0.006612 . Provjerite Trenutačna cijena BANANAS31 u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Banana? Tržišna kapitalizacija za BANANAS31 je $ 66.12M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BANANAS31? Količina u optjecaju za BANANAS31 je 10.00B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BANANAS31? BANANAS31 je postigao ATH cijenu od 0.05919351623644855 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BANANAS31? BANANAS31 je vidio ATL cijenu od 0.000318457851005224 USD . Koliki je obujam trgovanja za BANANAS31? 24-satni obujam trgovanja za BANANAS31 je $ 114.42K USD . Hoće li BANANAS31 još narasti ove godine? BANANAS31 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BANANAS31 predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Banana (BANANAS31) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

