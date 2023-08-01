WEEX Token (WXT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WEEX Token (WXT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WEEX Token (WXT) Informacije WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community. Službena web stranica: https://www.weex.com/wxt Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x1B66474c8ECA3827f16202907F41F63785579716 Kupi WXT odmah!

WEEX Token (WXT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WEEX Token (WXT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 231.31M $ 231.31M $ 231.31M Povijesni maksimum: $ 0.040615 $ 0.040615 $ 0.040615 Povijesni minimum: $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 Trenutna cijena: $ 0.038551 $ 0.038551 $ 0.038551 Saznajte više o cijeni WEEX Token (WXT)

WEEX Token (WXT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WEEX Token (WXT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WXT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WXT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WXT tokena, istražite WXT cijenu tokena uživo!

