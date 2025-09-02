Više o WXT

WEEX Token Logotip

WEEX Token Cijena(WXT)

1 WXT u USD cijena uživo:

$0.036906
$0.036906$0.036906
-0.97%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena WEEX Token (WXT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:07:01 (UTC+8)

WEEX Token (WXT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.036623
$ 0.036623$ 0.036623
24-satna najniža cijena
$ 0.038206
$ 0.038206$ 0.038206
24-satna najviša cijena

$ 0.036623
$ 0.036623$ 0.036623

$ 0.038206
$ 0.038206$ 0.038206

$ 0.04058767499021916
$ 0.04058767499021916$ 0.04058767499021916

$ 0.01076131063143907
$ 0.01076131063143907$ 0.01076131063143907

+0.60%

-0.97%

+3.87%

+3.87%

WEEX Token (WXT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.036895. Tijekom protekla 24 sata, WXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.036623 i najviše cijene $ 0.038206, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WXT je $ 0.04058767499021916, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01076131063143907.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WXT se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i +3.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WEEX Token (WXT)

No.3427

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

$ 221.37M
$ 221.37M$ 221.37M

0.00
0.00 0.00

6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000

2023-08-01 00:00:00

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija WEEX Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.95M. Količina u optjecaju WXT je 0.00, s ukupnom količinom od 6000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 221.37M.

WEEX Token (WXT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena WEEX Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00036149-0.97%
30 dana$ +0.006453+21.19%
60 dana$ +0.007384+25.02%
90 dana$ +0.006908+23.03%
WEEX Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WXT od $ -0.00036149 (-0.97%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

WEEX Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.006453 (+21.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

WEEX Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WXT od $ +0.007384 (+25.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

WEEX Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.006908 (+23.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WEEX Token (WXT)?

Pogledajte WEEX Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je WEEX Token (WXT)

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

WEEX Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje WEEX Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WXT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o WEEX Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WEEX Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

WEEX Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WEEX Token (WXT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WEEX Token (WXT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WEEX Token.

Provjerite WEEX Token predviđanje cijene sada!

WEEX Token (WXT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WEEX Token (WXT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WXT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti WEEX Token (WXT)

Tražiš kako kupiti WEEX Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti WEEX Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WXT u lokalnim valutama

1 WEEX Token(WXT) u VND
970.891925
1 WEEX Token(WXT) u AUD
A$0.0560804
1 WEEX Token(WXT) u GBP
0.02693335
1 WEEX Token(WXT) u EUR
0.03136075
1 WEEX Token(WXT) u USD
$0.036895
1 WEEX Token(WXT) u MYR
RM0.1556969
1 WEEX Token(WXT) u TRY
1.5178603
1 WEEX Token(WXT) u JPY
¥5.423565
1 WEEX Token(WXT) u ARS
ARS$50.81954195
1 WEEX Token(WXT) u RUB
2.97263015
1 WEEX Token(WXT) u INR
3.24676
1 WEEX Token(WXT) u IDR
Rp604.8359688
1 WEEX Token(WXT) u KRW
51.4574565
1 WEEX Token(WXT) u PHP
2.1074424
1 WEEX Token(WXT) u EGP
￡E.1.79051435
1 WEEX Token(WXT) u BRL
R$0.2007088
1 WEEX Token(WXT) u CAD
C$0.05054615
1 WEEX Token(WXT) u BDT
4.48384935
1 WEEX Token(WXT) u NGN
56.50063405
1 WEEX Token(WXT) u COP
$148.1725337
1 WEEX Token(WXT) u ZAR
R.0.64972095
1 WEEX Token(WXT) u UAH
1.52634615
1 WEEX Token(WXT) u VES
Bs5.38667
1 WEEX Token(WXT) u CLP
$35.78815
1 WEEX Token(WXT) u PKR
Rs10.4545672
1 WEEX Token(WXT) u KZT
19.85725795
1 WEEX Token(WXT) u THB
฿1.1917085
1 WEEX Token(WXT) u TWD
NT$1.13009385
1 WEEX Token(WXT) u AED
د.إ0.13540465
1 WEEX Token(WXT) u CHF
Fr0.029516
1 WEEX Token(WXT) u HKD
HK$0.28741205
1 WEEX Token(WXT) u AMD
֏14.1034827
1 WEEX Token(WXT) u MAD
.د.م0.3313171
1 WEEX Token(WXT) u MXN
$0.68809175
1 WEEX Token(WXT) u SAR
ريال0.13835625
1 WEEX Token(WXT) u PLN
0.13392885
1 WEEX Token(WXT) u RON
лв0.15975535
1 WEEX Token(WXT) u SEK
kr0.34644405
1 WEEX Token(WXT) u BGN
лв0.06161465
1 WEEX Token(WXT) u HUF
Ft12.4476351
1 WEEX Token(WXT) u CZK
0.76926075
1 WEEX Token(WXT) u KWD
د.ك0.011252975
1 WEEX Token(WXT) u ILS
0.12359825
1 WEEX Token(WXT) u AOA
Kz33.63237515
1 WEEX Token(WXT) u BHD
.د.ب0.01387252
1 WEEX Token(WXT) u BMD
$0.036895
1 WEEX Token(WXT) u DKK
kr0.23502115
1 WEEX Token(WXT) u HNL
L0.9651732
1 WEEX Token(WXT) u MUR
1.689791
1 WEEX Token(WXT) u NAD
$0.6478762
1 WEEX Token(WXT) u NOK
kr0.36858105
1 WEEX Token(WXT) u NZD
$0.06235255
1 WEEX Token(WXT) u PAB
B/.0.036895
1 WEEX Token(WXT) u PGK
K0.15606585
1 WEEX Token(WXT) u QAR
ر.ق0.1342978
1 WEEX Token(WXT) u RSD
дин.3.6917137

WEEX Token Resurs

Za dublje razumijevanje WEEX Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena WEEX Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WEEX Token

Koliko WEEX Token (WXT) vrijedi danas?
Cijena WXT uživo u USD je 0.036895 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WXT u USD?
Trenutačna cijena WXT u USD je $ 0.036895. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WEEX Token?
Tržišna kapitalizacija za WXT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WXT?
Količina u optjecaju za WXT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WXT?
WXT je postigao ATH cijenu od 0.04058767499021916 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WXT?
WXT je vidio ATL cijenu od 0.01076131063143907 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WXT?
24-satni obujam trgovanja za WXT je $ 2.95M USD.
Hoće li WXT još narasti ove godine?
WXT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WXT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
WEEX Token (WXT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

