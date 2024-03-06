Worldcoin (WLD) Tokenomika
Worldcoin (WLD) Informacije
Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.
Worldcoin (WLD) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Worldcoin (WLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Detaljna struktura tokena Worldcoin(WLD)
Detaljnije istražite kako se WLD tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.
Overview
Worldcoin (WLD) is an ERC-20 token initially issued on Ethereum, with a total supply of 10 billion tokens. The tokenomics are designed to support a global identity and financial network, with a strong focus on community distribution, operational incentives, and gradual decentralization. Below is a comprehensive breakdown of the token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: 10,000,000,000 WLD (fixed for the first 15 years).
- Inflation: After 15 years, governance can enable an inflation rate of up to 1.5% per year.
- Bridging: As of March 6, 2024, approximately 164 million WLD (~1.64% of total supply) have been bridged to Optimism as ERC-20 equivalents.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Amount (WLD)
|Locking & Vesting Details
|Community (User Grants, etc.)
|75%
|7,500,000,000
|12-month lock-up post-launch, then linear daily unlocks over 24 months
|- User Grants
|60%
|6,000,000,000
|Distributed as grants to Orb-verified users
|- Operational Costs
|10%
|1,000,000,000
|For market support, sequencer ops, bug bounties, user engagement, etc.
|- Ecosystem Fund
|5%
|500,000,000
|For R&D, audits, grants, incentives, liquidity, and Foundation operations
|Initial Development Team
|9.8%
|980,000,000
|12-month lock-up post-launch, then linear daily unlocks over 24 months
|Tools for Humanity Investors
|13.5%
|1,350,000,000
|12-month lock-up after exercising warrants, then linear daily unlocks over 24 months
|Tools for Humanity Reserve
|1.7%
|170,000,000
|Details not fully specified
Usage and Incentive Mechanism
- User Grants: Orb-verified users receive a welcome grant (1 WLD) and recurring grants (25 WLD), with a target of distributing at least 6 billion WLD to users.
- Orb Operators: Receive WLD rewards for providing verification services. Operators are selected through an application and review process.
- Ecosystem Incentives: Includes bug bounty programs, grants for protocol development, and community engagement initiatives.
- Governance: WLD holders will have governance rights in the future, with potential for additional uses as determined by community governance.
- Payments: Potential future use for payments within the World App and other World ID-compatible wallets.
Locking Mechanism
- Team and Investor Allocations: Both are subject to a 12-month lock-up period post-launch (or post-warrant exercise for investors), followed by linear daily unlocks over 24 months.
- Operational and Ecosystem Funds: Also subject to similar lock-up and vesting schedules.
- Market Maker Loans: 100 million WLD were loaned to market makers for three months post-launch to support liquidity, with options to purchase at a predetermined price formula.
Unlocking Time
- General Unlocking: After the initial 12-month lock-up, tokens unlock daily over the following 24 months for team, investors, and other locked allocations.
- Daily Unlock Rate: As of early 2024, Worldcoin was releasing approximately $12.4 million worth of tokens per day through linear unlocks.
- User Grants: Distributed on an ongoing basis as users are verified.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|10B fixed supply (15 years), up to 1.5% annual inflation possible after 15 years
|Allocation
|75% Community, 9.8% Team, 13.5% Investors, 1.7% Reserve
|Usage
|User grants, operator rewards, ecosystem incentives, governance, payments
|Locking
|12-month lock-up, then linear daily unlocks over 24 months for team/investors/ops funds
|Unlocking
|Daily linear unlocks post-lock-up; user grants ongoing
Additional Notes
- Governance: Future governance will determine inflation and additional use cases.
- Decentralization: The project aims for permissionless, decentralized operation, with open standards and support for third-party wallets.
- Transparency: Vesting contracts and wallet addresses are publicly viewable on Ethereum and Optimism.
This structure ensures a gradual and controlled release of tokens, incentivizes early adoption and participation, and aligns long-term interests between users, operators, developers, and investors.
Worldcoin (WLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Worldcoin (WLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj WLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja WLD tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku WLD tokena, istražite WLD cijenu tokena uživo!
Kako kupiti WLD
Jeste li zainteresirani za dodavanje Worldcoin (WLD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WLD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Worldcoin (WLD) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena WLD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
WLD Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide WLD? Naša WLD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.