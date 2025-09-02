Više o WLD

WLD Informacije o cijeni

WLD Bijela knjiga

WLD Službena web stranica

WLD Tokenomija

WLD Prognoza cijena

WLD Povijest

Vodič za kupnju WLD

Konverter WLD u fiducijarnu valutu

WLD Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Worldcoin Logotip

Worldcoin Cijena(WLD)

1 WLD u USD cijena uživo:

$0.849
$0.849$0.849
-2.07%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Worldcoin (WLD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:06:03 (UTC+8)

Worldcoin (WLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.832
$ 0.832$ 0.832
24-satna najniža cijena
$ 0.907
$ 0.907$ 0.907
24-satna najviša cijena

$ 0.832
$ 0.832$ 0.832

$ 0.907
$ 0.907$ 0.907

$ 11.817127513504316
$ 11.817127513504316$ 11.817127513504316

$ 0.581715807558338
$ 0.581715807558338$ 0.581715807558338

+1.19%

-2.07%

-3.54%

-3.54%

Worldcoin (WLD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.847. Tijekom protekla 24 sata, WLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.832 i najviše cijene $ 0.907, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WLD je $ 11.817127513504316, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.581715807558338.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WLD se promijenio za +1.19% u posljednjih sat vremena, -2.07% u posljednjih 24 sata i -3.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Worldcoin (WLD)

No.54

$ 1.68B
$ 1.68B$ 1.68B

$ 13.14M
$ 13.14M$ 13.14M

$ 8.47B
$ 8.47B$ 8.47B

1.98B
1.98B 1.98B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.04%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Worldcoin je $ 1.68B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 13.14M. Količina u optjecaju WLD je 1.98B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.47B.

Worldcoin (WLD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Worldcoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01795-2.07%
30 dana$ -0.089-9.51%
60 dana$ -0.097-10.28%
90 dana$ -0.341-28.71%
Worldcoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WLD od $ -0.01795 (-2.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Worldcoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.089 (-9.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Worldcoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WLD od $ -0.097 (-10.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Worldcoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.341 (-28.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Worldcoin (WLD)?

Pogledajte Worldcoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Worldcoin (WLD)

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Worldcoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Worldcoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WLD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Worldcoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Worldcoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Worldcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Worldcoin (WLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Worldcoin (WLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Worldcoin.

Provjerite Worldcoin predviđanje cijene sada!

Worldcoin (WLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Worldcoin (WLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Worldcoin (WLD)

Tražiš kako kupiti Worldcoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Worldcoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WLD u lokalnim valutama

1 Worldcoin(WLD) u VND
22,288.805
1 Worldcoin(WLD) u AUD
A$1.28744
1 Worldcoin(WLD) u GBP
0.61831
1 Worldcoin(WLD) u EUR
0.71995
1 Worldcoin(WLD) u USD
$0.847
1 Worldcoin(WLD) u MYR
RM3.57434
1 Worldcoin(WLD) u TRY
34.84558
1 Worldcoin(WLD) u JPY
¥124.509
1 Worldcoin(WLD) u ARS
ARS$1,166.66627
1 Worldcoin(WLD) u RUB
68.24279
1 Worldcoin(WLD) u INR
74.536
1 Worldcoin(WLD) u IDR
Rp13,885.24368
1 Worldcoin(WLD) u KRW
1,181.3109
1 Worldcoin(WLD) u PHP
48.38064
1 Worldcoin(WLD) u EGP
￡E.41.10491
1 Worldcoin(WLD) u BRL
R$4.60768
1 Worldcoin(WLD) u CAD
C$1.16039
1 Worldcoin(WLD) u BDT
102.93591
1 Worldcoin(WLD) u NGN
1,297.08733
1 Worldcoin(WLD) u COP
$3,401.60282
1 Worldcoin(WLD) u ZAR
R.14.91567
1 Worldcoin(WLD) u UAH
35.04039
1 Worldcoin(WLD) u VES
Bs123.662
1 Worldcoin(WLD) u CLP
$821.59
1 Worldcoin(WLD) u PKR
Rs240.00592
1 Worldcoin(WLD) u KZT
455.86387
1 Worldcoin(WLD) u THB
฿27.3581
1 Worldcoin(WLD) u TWD
NT$25.94361
1 Worldcoin(WLD) u AED
د.إ3.10849
1 Worldcoin(WLD) u CHF
Fr0.6776
1 Worldcoin(WLD) u HKD
HK$6.59813
1 Worldcoin(WLD) u AMD
֏323.77422
1 Worldcoin(WLD) u MAD
.د.م7.60606
1 Worldcoin(WLD) u MXN
$15.79655
1 Worldcoin(WLD) u SAR
ريال3.17625
1 Worldcoin(WLD) u PLN
3.07461
1 Worldcoin(WLD) u RON
лв3.66751
1 Worldcoin(WLD) u SEK
kr7.95333
1 Worldcoin(WLD) u BGN
лв1.41449
1 Worldcoin(WLD) u HUF
Ft285.76086
1 Worldcoin(WLD) u CZK
17.65995
1 Worldcoin(WLD) u KWD
د.ك0.258335
1 Worldcoin(WLD) u ILS
2.83745
1 Worldcoin(WLD) u AOA
Kz772.09979
1 Worldcoin(WLD) u BHD
.د.ب0.318472
1 Worldcoin(WLD) u BMD
$0.847
1 Worldcoin(WLD) u DKK
kr5.39539
1 Worldcoin(WLD) u HNL
L22.15752
1 Worldcoin(WLD) u MUR
38.7926
1 Worldcoin(WLD) u NAD
$14.87332
1 Worldcoin(WLD) u NOK
kr8.46153
1 Worldcoin(WLD) u NZD
$1.43143
1 Worldcoin(WLD) u PAB
B/.0.847
1 Worldcoin(WLD) u PGK
K3.58281
1 Worldcoin(WLD) u QAR
ر.ق3.08308
1 Worldcoin(WLD) u RSD
дин.84.75082

Worldcoin Resurs

Za dublje razumijevanje Worldcoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Worldcoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Worldcoin

Koliko Worldcoin (WLD) vrijedi danas?
Cijena WLD uživo u USD je 0.847 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WLD u USD?
Trenutačna cijena WLD u USD je $ 0.847. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Worldcoin?
Tržišna kapitalizacija za WLD je $ 1.68B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WLD?
Količina u optjecaju za WLD je 1.98B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WLD?
WLD je postigao ATH cijenu od 11.817127513504316 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WLD?
WLD je vidio ATL cijenu od 0.581715807558338 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WLD?
24-satni obujam trgovanja za WLD je $ 13.14M USD.
Hoće li WLD još narasti ove godine?
WLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:06:03 (UTC+8)

Worldcoin (WLD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

WLD u USD kalkulator

Iznos

WLD
WLD
USD
USD

1 WLD = 0.847 USD

Trgujte WLD

WLDUSDT
$0.849
$0.849$0.849
-1.96%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine