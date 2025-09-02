Više o WING

WING Cijena(WING)

1 WING u USD cijena uživo:

USD
Grafikon aktualnih cijena WING (WING)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:05:48 (UTC+8)

WING (WING) Informacije o cijeni (USD)

WING (WING) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1367. Tijekom protekla 24 sata, WINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1347 i najviše cijene $ 0.147, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WING je $ 140.806207937, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0706085391929573.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WING se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, -2.84% u posljednjih 24 sata i -6.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WING (WING)

ONT

Trenutačna tržišna kapitalizacija WING je $ 709.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.06K. Količina u optjecaju WING je 5.19M, s ukupnom količinom od 7638124.86998927. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.37M.

WING (WING) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena WING za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003996-2.84%
30 dana$ -0.0172-11.18%
60 dana$ -0.0104-7.08%
90 dana$ -0.0967-41.44%
WING promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WING od $ -0.003996 (-2.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

WING 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0172 (-11.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

WING 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WING od $ -0.0104 (-7.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

WING 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0967 (-41.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WING (WING)?

Pogledajte WING stranicu Povijest cijena sada.

Što je WING (WING)

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

WING dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje WING ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WING dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o WING na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WING učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

WING Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WING (WING) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WING (WING) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WING.

Provjerite WING predviđanje cijene sada!

WING (WING) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WING (WING) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WING opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti WING (WING)

Tražiš kako kupiti WING? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti WING na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WING u lokalnim valutama

WING Resurs

Za dublje razumijevanje WING, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena WING web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WING

Koliko WING (WING) vrijedi danas?
Cijena WING uživo u USD je 0.1367 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WING u USD?
Trenutačna cijena WING u USD je $ 0.1367. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WING?
Tržišna kapitalizacija za WING je $ 709.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WING?
Količina u optjecaju za WING je 5.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WING?
WING je postigao ATH cijenu od 140.806207937 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WING?
WING je vidio ATL cijenu od 0.0706085391929573 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WING?
24-satni obujam trgovanja za WING je $ 56.06K USD.
Hoće li WING još narasti ove godine?
WING mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WING predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

