WING (WING) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1367. Tijekom protekla 24 sata, WINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1347 i najviše cijene $ 0.147, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WING je $ 140.806207937, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0706085391929573.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WING se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, -2.84% u posljednjih 24 sata i -6.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu WING (WING)
Trenutačna tržišna kapitalizacija WING je $ 709.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.06K. Količina u optjecaju WING je 5.19M, s ukupnom količinom od 7638124.86998927. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.37M.
WING (WING) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena WING za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.003996
-2.84%
30 dana
$ -0.0172
-11.18%
60 dana
$ -0.0104
-7.08%
90 dana
$ -0.0967
-41.44%
WING promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WING od $ -0.003996 (-2.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
WING 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0172 (-11.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
WING 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WING od $ -0.0104 (-7.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
WING 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0967 (-41.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.
WING Predviđanje cijene (USD)
Razumijevanje tokenomike WING (WING) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WING opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti WING (WING)
