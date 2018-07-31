VeThor Token (VTHO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VeThor Token (VTHO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VeThor Token (VTHO) Informacije The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. Službena web stranica: https://www.vechain.org/ Bijela knjiga: https://docs.vechain.org Istraživač blokova: https://vechainstats.com/ Kupi VTHO odmah!

VeThor Token (VTHO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VeThor Token (VTHO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 170.71M $ 170.71M $ 170.71M Ukupna količina: $ 93.59B $ 93.59B $ 93.59B Količina u optjecaju: $ 93.59B $ 93.59B $ 93.59B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 170.71M $ 170.71M $ 170.71M Povijesni maksimum: $ 0.0284833 $ 0.0284833 $ 0.0284833 Povijesni minimum: $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 Trenutna cijena: $ 0.001824 $ 0.001824 $ 0.001824 Saznajte više o cijeni VeThor Token (VTHO)

VeThor Token (VTHO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VeThor Token (VTHO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VTHO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VTHO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VTHO tokena, istražite VTHO cijenu tokena uživo!

VeThor Token (VTHO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VTHO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VTHO povijest cijena odmah!

VTHO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VTHO? Naša VTHO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VTHO predviđanje cijene tokena odmah!

