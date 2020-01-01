Vyvo Coin (VSC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vyvo Coin (VSC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace Službena web stranica: https://www.vyvo.com/ Bijela knjiga: https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf Istraživač blokova: https://vscscan.org

Vyvo Coin (VSC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vyvo Coin (VSC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Ukupna količina: $ 19.60B $ 19.60B $ 19.60B Količina u optjecaju: $ 941.35M $ 941.35M $ 941.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 94.75M $ 94.75M $ 94.75M Povijesni maksimum: $ 0.0868 $ 0.0868 $ 0.0868 Povijesni minimum: $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 Trenutna cijena: $ 0.004734 $ 0.004734 $ 0.004734 Saznajte više o cijeni Vyvo Coin (VSC)

Vyvo Coin (VSC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vyvo Coin (VSC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VSC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VSC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VSC tokena, istražite VSC cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Vyvo Coin (VSC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VSC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Vyvo Coin (VSC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VSC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VSC povijest cijena odmah!

VSC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VSC? Naša VSC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VSC predviđanje cijene tokena odmah!

