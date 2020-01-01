Vyvo Coin (VSC) Tokenomika

Vyvo Coin (VSC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Vyvo Coin (VSC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Vyvo Coin (VSC) Informacije

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

Službena web stranica:
https://www.vyvo.com/
Bijela knjiga:
https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://vscscan.org

Vyvo Coin (VSC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vyvo Coin (VSC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M
Ukupna količina:
$ 19.60B
$ 19.60B$ 19.60B
Količina u optjecaju:
$ 941.35M
$ 941.35M$ 941.35M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 94.75M
$ 94.75M$ 94.75M
Povijesni maksimum:
$ 0.0868
$ 0.0868$ 0.0868
Povijesni minimum:
$ 0.002328293566114493
$ 0.002328293566114493$ 0.002328293566114493
Trenutna cijena:
$ 0.004734
$ 0.004734$ 0.004734

Vyvo Coin (VSC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Vyvo Coin (VSC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VSC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VSC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VSC tokena, istražite VSC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VSC

Jeste li zainteresirani za dodavanje Vyvo Coin (VSC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VSC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Vyvo Coin (VSC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena VSC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

VSC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide VSC? Naša VSC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.