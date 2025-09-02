Vyvo Coin (VSC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004693. Tijekom protekla 24 sata, VSCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004693 i najviše cijene $ 0.004822, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VSC je $ 0.07954688274669303, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002328293566114493.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VSC se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -5.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Vyvo Coin (VSC)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Vyvo Coin je $ 4.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.04K. Količina u optjecaju VSC je 941.35M, s ukupnom količinom od 19604298924. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.93M.
Vyvo Coin (VSC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Vyvo Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00003689
-0.77%
30 dana
$ +0.001325
+39.34%
60 dana
$ +0.001484
+46.24%
90 dana
$ +0.00089
+23.40%
Vyvo Coin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VSC od $ -0.00003689 (-0.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Vyvo Coin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001325 (+39.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Vyvo Coin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VSC od $ +0.001484 (+46.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Vyvo Coin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00089 (+23.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Vyvo Coin (VSC)?
Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace
Vyvo Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vyvo Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti VSC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Vyvo Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Vyvo Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.