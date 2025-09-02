Više o VSC

$0.004693
-0.78%
-5.60%

Vyvo Coin (VSC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004693. Tijekom protekla 24 sata, VSCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004693 i najviše cijene $ 0.004822, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VSC je $ 0.07954688274669303, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002328293566114493.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VSC se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -5.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vyvo Coin je $ 4.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.04K. Količina u optjecaju VSC je 941.35M, s ukupnom količinom od 19604298924. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.93M.

Vyvo Coin (VSC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Vyvo Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00003689-0.77%
30 dana$ +0.001325+39.34%
60 dana$ +0.001484+46.24%
90 dana$ +0.00089+23.40%
Danas je zabilježena promjena u VSC od $ -0.00003689 (-0.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001325 (+39.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VSC od $ +0.001484 (+46.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00089 (+23.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

Vyvo Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vyvo Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
