Victoria VR (VR) Informacije Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. Službena web stranica: https://victoriavr.com/ Bijela knjiga: https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd Kupi VR odmah!

Victoria VR (VR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Victoria VR (VR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.47M $ 15.47M $ 15.47M Ukupna količina: $ 16.80B $ 16.80B $ 16.80B Količina u optjecaju: $ 6.35B $ 6.35B $ 6.35B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.94M $ 40.94M $ 40.94M Povijesni maksimum: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Povijesni minimum: $ 0.002364555586871277 $ 0.002364555586871277 $ 0.002364555586871277 Trenutna cijena: $ 0.002437 $ 0.002437 $ 0.002437 Saznajte više o cijeni Victoria VR (VR)

Victoria VR (VR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Victoria VR (VR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VR tokena, istražite VR cijenu tokena uživo!

Victoria VR (VR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VR povijest cijena odmah!

VR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VR? Naša VR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VR predviđanje cijene tokena odmah!

