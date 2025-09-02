Više o VR

Victoria VR Logotip

Victoria VR Cijena(VR)

1 VR u USD cijena uživo:

$0.00269
$0.00269
-1.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Victoria VR (VR)
Victoria VR (VR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00265
$ 0.00265
24-satna najniža cijena
$ 0.00278
$ 0.00278
24-satna najviša cijena

$ 0.00265
$ 0.00265

$ 0.00278
$ 0.00278

$ 0.7117743741671182
$ 0.7117743741671182

$ 0.002364555586871277
$ 0.002364555586871277

+0.37%

-1.09%

-2.54%

-2.54%

Victoria VR (VR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00269. Tijekom protekla 24 sata, VRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00265 i najviše cijene $ 0.00278, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VR je $ 0.7117743741671182, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002364555586871277.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VR se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -2.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Victoria VR (VR)

No.934

$ 17.07M
$ 17.07M

$ 434.82K
$ 434.82K

$ 45.19M
$ 45.19M

6.35B
6.35B

16,800,000,000
16,800,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Victoria VR je $ 17.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 434.82K. Količina u optjecaju VR je 6.35B, s ukupnom količinom od 16800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.19M.

Victoria VR (VR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Victoria VR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000299-1.09%
30 dana$ -0.00004-1.47%
60 dana$ -0.00013-4.61%
90 dana$ -0.00012-4.28%
Victoria VR promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VR od $ -0.0000299 (-1.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Victoria VR 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00004 (-1.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Victoria VR 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VR od $ -0.00013 (-4.61%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Victoria VR 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00012 (-4.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Victoria VR (VR)?

Pogledajte Victoria VR stranicu Povijest cijena sada.

Što je Victoria VR (VR)

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Victoria VR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Victoria VR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Victoria VR na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Victoria VR učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Victoria VR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Victoria VR (VR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Victoria VR (VR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Victoria VR.

Provjerite Victoria VR predviđanje cijene sada!

Victoria VR (VR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Victoria VR (VR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Victoria VR (VR)

Tražiš kako kupiti Victoria VR? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Victoria VR na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VR u lokalnim valutama

1 Victoria VR(VR) u VND
70.78735
1 Victoria VR(VR) u AUD
A$0.0040888
1 Victoria VR(VR) u GBP
0.0019637
1 Victoria VR(VR) u EUR
0.0022865
1 Victoria VR(VR) u USD
$0.00269
1 Victoria VR(VR) u MYR
RM0.0113518
1 Victoria VR(VR) u TRY
0.1106666
1 Victoria VR(VR) u JPY
¥0.39543
1 Victoria VR(VR) u ARS
ARS$3.7052329
1 Victoria VR(VR) u RUB
0.2167333
1 Victoria VR(VR) u INR
0.2370966
1 Victoria VR(VR) u IDR
Rp44.0983536
1 Victoria VR(VR) u KRW
3.7413058
1 Victoria VR(VR) u PHP
0.1539218
1 Victoria VR(VR) u EGP
￡E.0.1305457
1 Victoria VR(VR) u BRL
R$0.0146067
1 Victoria VR(VR) u CAD
C$0.0036853
1 Victoria VR(VR) u BDT
0.3275075
1 Victoria VR(VR) u NGN
4.1257606
1 Victoria VR(VR) u COP
$10.8467525
1 Victoria VR(VR) u ZAR
R.0.0473709
1 Victoria VR(VR) u UAH
0.1115005
1 Victoria VR(VR) u VES
Bs0.39274
1 Victoria VR(VR) u CLP
$2.60392
1 Victoria VR(VR) u PKR
Rs0.7635296
1 Victoria VR(VR) u KZT
1.4509053
1 Victoria VR(VR) u THB
฿0.0868063
1 Victoria VR(VR) u TWD
NT$0.0824216
1 Victoria VR(VR) u AED
د.إ0.0098723
1 Victoria VR(VR) u CHF
Fr0.002152
1 Victoria VR(VR) u HKD
HK$0.0209551
1 Victoria VR(VR) u AMD
֏1.0290595
1 Victoria VR(VR) u MAD
.د.م0.02421
1 Victoria VR(VR) u MXN
$0.0501954
1 Victoria VR(VR) u SAR
ريال0.0100875
1 Victoria VR(VR) u PLN
0.0097916
1 Victoria VR(VR) u RON
лв0.0116477
1 Victoria VR(VR) u SEK
kr0.0253129
1 Victoria VR(VR) u BGN
лв0.0044923
1 Victoria VR(VR) u HUF
Ft0.9090855
1 Victoria VR(VR) u CZK
0.0561672
1 Victoria VR(VR) u KWD
د.ك0.00082045
1 Victoria VR(VR) u ILS
0.0090115
1 Victoria VR(VR) u AOA
Kz2.4521233
1 Victoria VR(VR) u BHD
.د.ب0.00101413
1 Victoria VR(VR) u BMD
$0.00269
1 Victoria VR(VR) u DKK
kr0.0171622
1 Victoria VR(VR) u HNL
L0.0705049
1 Victoria VR(VR) u MUR
0.123202
1 Victoria VR(VR) u NAD
$0.047344
1 Victoria VR(VR) u NOK
kr0.0269
1 Victoria VR(VR) u NZD
$0.0045461
1 Victoria VR(VR) u PAB
B/.0.00269
1 Victoria VR(VR) u PGK
K0.0113787
1 Victoria VR(VR) u QAR
ر.ق0.0098185
1 Victoria VR(VR) u RSD
дин.0.2695111

Victoria VR Resurs

Za dublje razumijevanje Victoria VR, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Victoria VR web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Victoria VR

Koliko Victoria VR (VR) vrijedi danas?
Cijena VR uživo u USD je 0.00269 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VR u USD?
Trenutačna cijena VR u USD je $ 0.00269. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Victoria VR?
Tržišna kapitalizacija za VR je $ 17.07M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VR?
Količina u optjecaju za VR je 6.35B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VR?
VR je postigao ATH cijenu od 0.7117743741671182 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VR?
VR je vidio ATL cijenu od 0.002364555586871277 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VR?
24-satni obujam trgovanja za VR je $ 434.82K USD.
Hoće li VR još narasti ove godine?
VR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Victoria VR (VR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.00269
