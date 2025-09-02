Victoria VR (VR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00269. Tijekom protekla 24 sata, VRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00265 i najviše cijene $ 0.00278, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VR je $ 0.7117743741671182, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002364555586871277.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VR se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -2.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Victoria VR (VR)
No.934
$ 17.07M
$ 17.07M$ 17.07M
$ 434.82K
$ 434.82K$ 434.82K
$ 45.19M
$ 45.19M$ 45.19M
6.35B
6.35B 6.35B
16,800,000,000
16,800,000,000 16,800,000,000
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Victoria VR je $ 17.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 434.82K. Količina u optjecaju VR je 6.35B, s ukupnom količinom od 16800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.19M.
Victoria VR (VR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Victoria VR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000299
-1.09%
30 dana
$ -0.00004
-1.47%
60 dana
$ -0.00013
-4.61%
90 dana
$ -0.00012
-4.28%
Victoria VR promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VR od $ -0.0000299 (-1.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Victoria VR 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00004 (-1.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Victoria VR 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VR od $ -0.00013 (-4.61%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Victoria VR 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00012 (-4.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Victoria VR (VR)?
Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.
Victoria VR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Victoria VR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti VR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Victoria VR na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Victoria VR učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Victoria VR Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Victoria VR (VR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Victoria VR (VR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Victoria VR.
Razumijevanje tokenomike Victoria VR (VR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Victoria VR (VR)
Tražiš kako kupiti Victoria VR? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Victoria VR na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.